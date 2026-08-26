«Βόμβες» στη Νεολαία της ΕΔΕΚ- Η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Ζητά την παραίτηση της Προέδρου Σοφίας Μακρή και στηρίζει Κούλλη Μαυρονικόλα

Νέα εσωκομματική αναστάτωση προκαλούν οι σοβαρές καταγγελίες που διατυπώνει η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας της ΕΔΕΚ, Άντρη Δημητρίου, σε σχέση με τη λειτουργία της Νεολαίας και τη στάση της Προέδρου της, Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Themaonline, η Άντρη Δημητρίου, σε επιστολή της προς τα μέλη της ΕΔΕΚ, αφήνει αιχμές για παραγκωνισμό των συλλογικών οργάνων της Νεολαίας, αλλά και για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και εμπλοκή προσώπων που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν σχέση με τη Νεολαία.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι η Νεολαία της ΕΔΕΚ έχει ουσιαστικά αδρανοποιηθεί, ενώ υποστηρίζει ότι η Προεδρος της, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, δεν ασκεί επαρκώς τα καθήκοντά της.

Ζητά την παραίτηση της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή

Η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καλώντας ευθέως τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να παραιτηθεί από τη θέση της.

Όπως αναφέρει, η παραίτηση θα επέτρεπε στη Νεολαία να επανενεργοποιηθεί και να διαδραματίσει τον ρόλο της, ιδιαίτερα ενόψει της νέας φοιτητικής χρονιάς.

Στο επίκεντρο και η προεδρική μάχη της ΕΔΕΚ

Η παρέμβαση της Άντρης Δημητρίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την εκλογική μάχη για την προεδρία της ΕΔΕΚ.

Η ίδια ανακοινώνει ότι αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κούλλη Μαυρονικόλα, τον οποίο χαρακτηρίζει ως πρόσωπο με τις γνώσεις, την εμπειρία, την αποφασιστικότητα και το πολιτικό εκτόπισμα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το κόμμα.

Καλεί, μάλιστα, τους νέους αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΕΚ να δώσουν στον Κούλλη Μαυρονικόλα «καθαρή εντολή», ώστε να ξεκινήσει, όπως αναφέρει, η προσπάθεια ανασύνταξης της ΕΔΕΚ.

«Η ΕΔΕΚ δεν ανήκει σε πρόσωπα, ομάδες ή μηχανισμούς»

Η Άντρη Δημητρίου κλείνει την παρέμβασή της με ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΔΕΚ δεν ανήκει σε πρόσωπα, ομάδες ή μηχανισμούς, αλλά «στον κόσμο της, στους αγώνες της, στις αρχές της».

Οι καταγγελίες που διατυπώνει είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αφορούν τόσο τη λειτουργία της Νεολαίας όσο και τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εκλογή της νέας ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Αυτούσιες οι καταγγελίες της Άντρης Δημητρίου

Οι εξελίξεις στο κόμμα μας μετά τις βουλευτικές εκλογές έχουν αναδείξει συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με την ανταγωνιστικότητα που πρέπει να επικρατεί μαζί μας. Η εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών ή και άλλων επιδιώξεων έχει θέσει το καλό της ΕΔΕΚ σε δεύτερη μοίρα.

Ως Γενική Γραμματέας δεύτερη τη τάξει της Νεολαίας της ΕΔΕΚ, έχω καθήκον και υποχρέωση να επισημάνω κάποιας καίριας σημασίας ζητήματα ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της Νεολαίας της ΕΔΕΚ αλλά και τα μέλη της ΕΔΕΚ ενόψει της διαδικασίας για την εκλογή του Προέδρου του κόμματος.

Η συναγωνίστρια Πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου Μακρή στο πλαίσιο της εξυπηρέτηση του προσωπικού της στόχου να εκλεγεί Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κάτι που είναι απολύτως δικαίωμά της έπραξε τα εξής

Παράκαμψε τα συλλογικά όργανα της Νεολαίας αποφευγοντας την οποιαδήποτε συζήτηση για τις προσωπικες της, αποφάσεις της

Δεν ζήτησε από κανένα στέλεχος της Νεολαίας ΕΔΕΚ να υπογράψει την υποβολή υποψηφιότητας και να υποστηρ΄θξει την υποψηφιότητά της

Χρησιμοποιεί αυθαίρετα την Νεολαία από όλους εμάς χωρίς να μας ρωτήσει και χωρίς να προηγηθε’ οποιαδήποτε συζήτηση δίνοντας την εντύπωση ότι η νεολαία αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος και ότι όλοι εμείς την στηρίζουμε κάτι που δεν ευσταθε’ι

Ταυτίστηκε συνεργάστηκε και δυστυχώς ενεπλάκη σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την Νεολαία και τα οποία αμαυρώνουν την εικόνα του κόμματος προκαλώντας απαράδεκτα επεισόδια σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ ΚΑΙ στο έκτακτο Συνέδριο

Επέτρεψε σε άτομα που και λόγω ηλικίας δεν έχουν καμία σχέση με τη Νεολαία να θεωρούνται υποκινητές της

Για να ικανοποιήσει άτομα και ομάδες ως αντάλλαγμα για την υποστήριξη που της παρέχουν αυθαίρετα πήρε θέση για σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την ΕΔΕΚ και τα οποία θεωρούνται η πηγή της εσωστρεφειας που πλήττουν το κόμμα μας,

Εγκατέλειψε εντελώς την Νεολαία της ΕΔΕΚ η οποία σχεδίον αδρανοποιήθηκε ενώ θα έπρεπε τώρα να υπάρχει έντονη κινητοποίηση ενόψει της έναρξης της φοιτητικής χρονιάς

Ως Εκ των πιο πάνω τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και με δεδομένο ότι δεν ασκεί τα καθήκοντά της επαρκως και δεν εκπληρώνει τον ρόλο τη καλώ τη συναγωνίστρια Σοφία Χριστοδουλου Μακρή να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου της Νεολαίας της ΕΔΕΚ για να μπορεί η Νεολαία να επανενεργοποιηθεί για να διαδραματίσει ορθά τον ρόλο της.

Η συμπεριφορά της Σοφίας Χριστοδουλου προκάλεσε σοβαρό προβληματισμό που με οδήγησε μετά από ώριμη σκέψη να αποφασίσω να στηρίξω για Πρόεδρο της ΕΔΕΚ αυτόν που μπορεί να χειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα εξαιρετικά επείγοντα προβλήματα του κόμματος μας αυτόν που διαθετει τις γνωσεις και τις εμπειρίες την αποφασιστικότητα και τον πολιτικό εκτόπισμα τον συναγωνιστή Κούλλη Μαυρονικόλα

Η ΕΔΕΚ δεν ανηκει σε πρόσωπα ομάδες ή μηχανισμούς. Ανήκει στον κόσμο της, στους αγώνες της, στις αρχες της.

Καλώ τους νεολαίους και μη να δώσουν στον Κούλλη Μαυρονικόλα καθαρή εντολή για να ξεκινήσει η προσπάθεια ανασύνταξης της ΕΔΕΚ