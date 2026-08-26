Άγνωστα πράγματα για τις κατσαρίδες, τον εφιάλτη του καλοκαιριού

Πραγματικά θαυμάζω τους ανθρώπους που στη θέα μιας κατσαρίδας, μένουν ατάραχοι και απλά σηκώνονται και τη βγάζουν έξω. Εγώ ανήκω σε αυτούς που μόλις τη δουν φωνάζουν, ανατριχιάζουν, τρέχουν και κάνουν ένα σωρό ακόμη αστείες αντιδράσεις. Ο εφιάλτης μου είναι όταν βγαίνω βόλτα με τον σκύλο και εκείνος κάνει στάση όταν συναντήσει μία στο πεζοδρόμιο για να την επεξεργαστεί!

Και σαν να μην έφταναν αυτές της πόλης, έχω συναντήσει τις μαύρες του αγρού και τις τεράστιες του εξωτερικού. Το πρώτο πράγμα που είδα μόλις έφτασα στο μετρό στο Βουκουρέστι, ήταν κάτι μαύρες, υπερκινητικές κατσαρίδες, αηδιαστικές με διαφορετικό τρόπο από τις κόκκινες που ξέρουμε στην Ελλάδα.

Σίγουρα θα έχετε ακούσει και εσείς πως οι κατσαρίδες θα επιβιώσουν σε έναν πυρηνικό πόλεμο, πως πάνε μόνο σε καθαρά σπίτια και άλλες τέτοιες θεωρίες. Ας δούμε μερικά πράγματα για τις κατσαρίδες, που ίσως να μην γνωρίζατε μέχρι τώρα.

– Τρέχουν με ταχύτητα 5 χλμ την ώρα. Για τους ανθρώπους αυτή είναι μια ελάχιστη ταχύτητα, σκεφτείτε όμως για ένα μικροσκοπικό έντομο. Αυτός άλλωστε είναι και ένας λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι τις φοβούνται. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό γεγονός είναι ότι αυτή την ταχύτητα την έχει και ένα νεογέννητο μωρό κατσαρίδα, από τις πρώτες μέρες της ζωής του! Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ενηλικιώνονται λίγο μετά αφού κλείσουν ένα μήνα ζωής, γύρω στις 36 μέρες.

– Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Δεν ισχύει το ίδιο για το νερό, αφού δεν αντέχουν χωρίς αυτό παραπάνω από μία εβδομάδα. Γι’ αυτό άλλωστε τις συναντάμε σε μέρη με υγρασία, υπονόμους, σωλήνες του μπάνιου και της κουζίνας και υπόγεια.

– Αν της πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι τη χτυπήσατε, ξανασκεφτείτε το! Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί μπροστά σας τρέχοντας, αφού ακόμη κι αν την τραυματίσετε στο κεφάλι, εκείνη μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτό. Για 1-2 εβδομάδες περίπου, μπορεί να επιζήσει χωρίς κεφάλι, εξαιτίας της μορφολογίας της και του γεγονότος ότι έχει δύο εγκεφάλους. Η κατσαρίδα διαθέτει ανοιχτό κυκλοφορικό σύστημα στον οργανισμό της και αναπνέει από διάφορα σημεία στο σώμα της, αντί για το στόμα και το κεφάλι. Άρα, όταν μείνει χωρίς αυτό, συνεχίζει να αναπνέει και να σκέφτεται, απλά της λείπει το στόμα και δεν μπορεί να φάει και να πιει νερό. Όταν τελειώσει το απόθεμα τροφής και νερού, πεθαίνει.

– Δεν είναι αποκλειστικά έντομο του καλοκαιριού, αφού αντέχει χαμηλές θερμοκρασίες που φτάνουν ως τους 0 βαθμούς C.

– Αναπαράγονται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Από δύο κατσαρίδες μέσα σε ένα χρόνο, μπορεί να γεννηθούν από τις ίδιες και τους απογόνους τους, άλλες 10.000 έως 30.000! Με δεδομένο ότι η σπονδυλική τους στήλη ευνοεί τη μεταφορά μικροβίων και ασθενειών, αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνη είναι η διασπορά τους.

– Είναι από τα πιο αρχαία είδη στον πλανήτη και στην εξάπλωσή τους βοήθησε η ανθρώπινη δραστηριότητα με έργα όπως η κατασκευή δρόμων, οι αποχετεύσεις και οι υπόνομοι στις πόλεις, το εμπόριο, η μεταφορά του στρατού, τα ταξίδια με πλοία.

– Δεν πάνε μόνο σε καθαρά σπίτια, αλλά όπου βρίσκουν φαγητό. Εξάλλου, έχετε δει σε πολλές ταινίες μια στοίβα με άπλυτα πιάτα και πάνω τους να περπατάνε κατσαρίδες.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν την πιο γνωστή θεωρία για αυτές, ότι δηλαδή θα επιβιώσουν ενός πυρηνικού πολέμου. Προσαρμόζονται εύκολα σε ό,τι τους συμβεί, είναι ανθεκτικές και γρήγορες.

Πώς να απαλλαχτείτε από τις κατσαρίδες αποτελεσματικά

Υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά έντομα όπως:

– Αιθέριο έλαιο μέντας ή εσπεριδοειδών, το οποίο μπορείτε να ψεκάσετε στα σιφόν και σε όποιο σημείο από το οποίο μπορεί να εισέλθει. Η μυρωδιά θα τις απωθήσει.

– Μείγμα από ζάχαρη και μαγειρική σόδα. Η γλυκιά γεύση του μείγματος είναι αυτή που θα τις προσεγγίσει, αλλά στο τέλος θα τις διώξει.

– Αποξηραμένα φύλλα δάφνης. Το δυνατό άρωμά τους τις απωθεί.

– Κάποιοι προτιμούν τις απεντομώσεις από ειδικά συνεργεία ή τον ψεκασμό με εντομοαπωθητικά με χημικά ή βιολογικά υλικά.

– Πετάτε συχνά τα σκουπίδια, μην αφήνετε ανοιχτό τον κάδο απορριμμάτων και μην αφήνετε υπολείμματα τροφών σε πάγκους, πάτωμα, τραπέζια, κλπ.