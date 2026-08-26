Πώς κρατούμενος βρέθηκε να κάνει podcast μέσα στις Κεντρικές Φυλακές: Τι πραγματικά συνέβη - Ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία ήταν εγκεκριμένη και πραγματοποιήθηκε μέσω του υπηρεσιακού συστήματος Microsoft Teams, σε καθορισμένο χώρο και υπό την εποπτεία μέλους του προσωπικού. Τονίζει, παράλληλα, ότι ο κρατούμενος δεν είχε κινητό τηλέφωνο ούτε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου

Η επικοινωνία των κρατουμένων με τον έξω κόσμο αποτελεί αναγνωρισμένο δικαίωμά τους. Στο πλαίσιο της καθορισμένης διαδικασίας, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν δύο διαδικτυακές επικοινωνίες τον μήνα μέσω του υπηρεσιακού συστήματος Microsoft Teams. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για αλλοδαπούς κρατουμένους, των οποίων οι συγγενείς διαμένουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να τους επισκέπτονται.

Σε σχέση με δημοσίευμα που αφορά συγκεκριμένο κρατούμενο και τη δημοσιοποίηση σχετικού οπτικοακουστικού υλικού, διευκρινίζεται ότι η επικοινωνία ήταν εγκεκριμένη και έγινε σε καθορισμένο χώρο, υπό την προβλεπόμενη εποπτεία μέλους του προσωπικού. Ο κρατούμενος δεν είχε στην κατοχή του ούτε χρησιμοποίησε κινητό τηλέφωνο και δεν είχε ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η έγκριση αφορούσε επικοινωνία με δηλωθέν πρόσωπο στο εξωτερικό και όχι δημοσιογραφική συνέντευξη. Η καταγραφή φαίνεται ότι έγινε από την πλευρά του προσώπου στο εξωτερικό, χωρίς τη γνώση ή την έγκριση του Τμήματος Φυλακών.

Παράλληλα, το Τμήμα Φυλακών επανεξετάζει τις υφιστάμενες διαδικασίες, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω όπου απαιτείται.

Η υπόθεση που προκάλεσε τα ερωτήματα

Η ανακοίνωση έρχεται ως απάντηση στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση στο YouTube, στις 15 Αυγούστου, συνέντευξης του κρατούμενου και πρώην διαγωνιζόμενου του «Survivor», Τανέρ Τόλγκα Ταρλάτσι, σε podcast του εξωτερικού.

Ο Ταρλάτσι εκτίει ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του για αδικήματα που αφορούν βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και απειλή βιαιοπραγίας.

Η εμφάνισή του στο podcast είχε προκαλέσει ερωτήματα ως προς το πώς κατέστη δυνατή η επικοινωνία από τις Κεντρικές Φυλακές και εάν είχε χρησιμοποιηθεί παράνομα κινητό τηλέφωνο. Το ζήτημα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και λόγω δημοσιευμάτων στην Τουρκία, τα οποία υποστήριζαν ότι η επικοινωνία είχε πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου άλλου κρατούμενου.

Η σημερινή τοποθέτηση του Υπουργείου δίνει διαφορετική εικόνα, απορρίπτοντας ουσιαστικά το σενάριο χρήσης κινητού από τον συγκεκριμένο κρατούμενο.

Εγκεκριμένη επικοινωνία, όχι όμως συνέντευξη

Το σημείο στο οποίο επικεντρώνεται πλέον η υπόθεση είναι η διαφορά μεταξύ της επικοινωνίας που εγκρίθηκε και του τρόπου με τον οποίο τελικά αξιοποιήθηκε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, είχε δοθεί άδεια στον κρατούμενο να επικοινωνήσει μέσω Microsoft Teams με συγκεκριμένο δηλωμένο πρόσωπο στο εξωτερικό. Δεν είχε δοθεί έγκριση για παραχώρηση δημοσιογραφικής συνέντευξης ούτε για δημοσιοποίηση της συνομιλίας.

Η θέση του Τμήματος Φυλακών είναι ότι η καταγραφή φαίνεται να έγινε από το πρόσωπο που βρισκόταν στην άλλη πλευρά της επικοινωνίας, χωρίς το Τμήμα να το γνωρίζει ή να έχει συναινέσει.

Αυτό εξηγεί, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, πώς οπτικοακουστικό υλικό από μια εγκεκριμένη επικοινωνία κρατούμενου κατέληξε στη συνέχεια να δημοσιευτεί ως podcast.

Τι είπε ο Ταρλάτσι

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εμφάνισής του, ο Ταρλάτσι φέρεται να προέβαλε σειρά ισχυρισμών τόσο για την καταδίκη του όσο και για τις συνθήκες κράτησής του.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει ρατσιστική συμπεριφορά και κακομεταχείριση από δεσμοφύλακες και άλλους κρατούμενους, ενώ επέμεινε στη θέση ότι έχει καταδικαστεί άδικα.

Τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν ακόμη ότι απηύθυνε εκκλήσεις προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας παρέμβαση για την απελευθέρωση ή τη μεταφορά του στην Τουρκία, ενώ έκανε αναφορές και στον Elon Musk.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου του κρατούμενου και δεν συνιστούν από μόνες τους επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Επανεξετάζονται τώρα οι διαδικασίες

Παρότι το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε χρήση κινητού τηλεφώνου από τον κρατούμενο και ότι η διαδικτυακή επικοινωνία έγινε μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, παραμένει το ζήτημα της καταγραφής και μετέπειτα δημοσιοποίησης μιας επικοινωνίας που είχε εγκριθεί για διαφορετικό σκοπό.

Γι' αυτό και το Τμήμα Φυλακών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, προχωρεί σε επανεξέταση των υφιστάμενων διαδικασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί πού χρειάζονται πρόσθετες δικλίδες και πώς μπορούν να αποτραπούν ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον.