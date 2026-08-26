Δεν αντιλήφθηκαν τίποτα: Βαρυποινίτης έκανε podcast μέσα από την πτέρυγα υψίστης ασφαλείας των Κεντρικών Φυλακών

Όπως προκύπτει, η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών ενημερώθηκε για την ύπαρξη της συγκεκριμένης συνέντευξης εκ των υστέρων, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας εντός των Φυλακών και, ειδικότερα, της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων από κρατούμενους.

Στο επίμαχο βίντεο εμφανίζεται ο πρώην διαγωνιζόμενος του «Survivor», Τανέρ Τόλγκα Ταρλάτσι, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του για αδικήματα που αφορούν βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και απειλή βιαιοπραγίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα, ο κρατούμενος φέρεται να επικοινώνησε με τον παρουσιαστή του podcast, καταγγέλλοντας ότι αντιμετωπίζει ρατσιστική συμπεριφορά και κακομεταχείριση τόσο από δεσμοφύλακες όσο και από άλλους κρατούμενους. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε τη συνδρομή ξένων ηγετών για την υπόθεσή του.

Ο παρουσιαστής του podcast αναφέρει ότι αποφάσισε να του δώσει βήμα προκειμένου να παρουσιάσει τη δική του πλευρά, σημειώνοντας παράλληλα ότι του υπέβαλε δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με όσα υποστηρίζει.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο Ταρλάτσι κρατείται στην Πτέρυγα 10 των Κεντρικών Φυλακών, η οποία χαρακτηρίζεται ως πτέρυγα υψίστης ασφαλείας και διαθέτει συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Το γεγονός ότι, παρά τα μέτρα ασφαλείας, κατέστη δυνατή η επικοινωνία του κρατούμενου με εκπομπή του εξωτερικού και η δημοσιοποίηση της σχετικής συνέντευξης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία και για το κατά πόσο έγινε χρήση παράνομου κινητού τηλεφώνου.

Τουρκικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου συγκρατούμενου του Ταρλάτσι, από το οποίο φέρεται να μεταδόθηκαν ηχητικά μηνύματα και βίντεο.

Οι αναφορές σε Ερντογάν και Τραμπ

Κατά τα όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ταρλάτσι επαναλαμβάνει στη συνέντευξη τους ισχυρισμούς του αναφορικά με την καταδίκη του και τις συνθήκες κράτησής του, υποστηρίζοντας ότι καταδικάστηκε άδικα.

Μάλιστα, φέρεται να απευθύνει έκκληση προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας παρέμβαση είτε για την απελευθέρωσή του είτε για τη μεταφορά του στην Τουρκία.

Στις αναφορές του γίνεται ακόμη λόγος για τον Elon Musk, με τον κρατούμενο να υποστηρίζει ότι είχε επικοινωνία μαζί του.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν τη θέση που προβάλλει ο ίδιος ο κρατούμενος και δεν συνιστούν, από μόνοι τους, επιβεβαιωμένα γεγονότα. Το ζήτημα που προκύπτει, ωστόσο, για τις Κεντρικές Φυλακές αφορά πρωτίστως τον τρόπο με τον οποίο κατέστη δυνατή η συγκεκριμένη επικοινωνία και το κατά πόσο υπήρξε παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.