Κλειστή λωρίδα και κυκλοφοριακό κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο - Τι συνέβη

Η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου είναι κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Ιδαλίου, λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται στην κεντρική νησίδα του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.