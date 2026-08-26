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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κλειστή λωρίδα και κυκλοφοριακό κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο - Τι συνέβη

 26.08.2026 - 12:44
Κλειστή λωρίδα και κυκλοφοριακό κομφούζιο στον αυτοκινητόδρομο - Τι συνέβη

Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Ιδαλίου, τόσο στην κατεύθυνση προς Λευκωσία όσο και στην κατεύθυνση προς Λεμεσό και Λάρνακα, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι.

Η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου είναι κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος της Βιομηχανικής Περιοχής Ιδαλίου, λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται στην κεντρική νησίδα του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.

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Στη σκιά των χαμηλών προσδοκιών, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα του Κυπριακού, συναντώνται σήμερα στις 16:00 στη νεκρή ζώνη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό τετ α τετ των δύο ανδρών, μετά την πρόσφατη παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η πολιτική σημασία της συνάντησης, είναι μεγαλύτερη από τα άμεσα αποτελέσματα, που σήμερα θεωρείται πιθανό να παραχθούν.

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