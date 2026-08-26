Εμπρησμός στο Δάλι: Οι κάμερες τους «έκαψαν» - Το τροχαίο, ο ύποπτος που «μιλά» και το σενάριο Takata - Λεπτομέρειες

Νέα στοιχεία προστίθενται στο παζλ της υπόθεσης, καθώς ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να συνεργάζεται με τους ανακριτές, ενώ δύο από τους υπόπτους είχαν εμπλακεί, μετά τον εμπρησμό, σε τροχαίο στην περιοχή Παραμαλίου. Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο οι τραυματισμοί που προέκυψαν από τη σύγκρουση ενδέχεται να συνδέονται με αερόσακους Takata.

Οκτώ μέρες υπό κράτηση

Οι τέσσερις ύποπτοι, δύο 20χρονοι, ένας 21χρονος και ένας 24χρονος, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που σχετίζονται με συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και εμπρησμό, με τους ανακριτές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού.

Οι κάμερες έδωσαν κατεύθυνση στις έρευνες

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών φαίνεται να ήταν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Μέσα από την εξέταση οπτικού υλικού, οι ανακριτές κατάφεραν να εντοπίσουν όχημα που φέρεται να συνδέεται με τις κινήσεις των δραστών μετά τον εμπρησμό. Η εξέλιξη αυτή έδωσε σημαντική κατεύθυνση στις έρευνες και συνέβαλε στο να φτάσουν οι Αρχές στα ίχνη των υπόπτων.

Δύο από τους υπόπτους σε τροχαίο στο Παραμάλι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ακολούθησαν μετά τον εμπρησμό.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, δύο από τους τέσσερις υπόπτους ενεπλάκησαν σε τροχαίο στην περιοχή Παραμαλίου, με το όχημα να βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των ανακριτών σε σχέση με την υπόθεση του εμπρησμού.

Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο έχουν αναλάβει οι Βρετανικές Βάσεις.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής αερόσακων Takata

Μια ακόμη πτυχή που βρίσκεται υπό διερεύνηση αφορά τους τραυματισμούς που προέκυψαν από το τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι τραυματισμοί να συνδέονται με την ενεργοποίηση αερόσακων Takata κατά τη σύγκρουση. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

Ένας εκ των υπόπτων είχε τραυματιστεί σοβαρά και αρχικά η κατάσταση της υγείας του είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη. Τα νεότερα δεδομένα είναι, ωστόσο, θετικά, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Συνεργάζεται ένας από τους τέσσερις

Την ίδια ώρα, σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στο ανακριτικό κομμάτι της υπόθεσης.

Ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες φέρεται να συνεργάζεται με τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, δίνοντας πληροφορίες για όσα συνέβησαν το επίμαχο βράδυ.

Οι ανακριτές επιχειρούν μέσα από τις καταθέσεις, το οπτικό υλικό και τα υπόλοιπα τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί να συνθέσουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων, αλλά και να εξακριβώσουν τον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε ύποπτος.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ανακριτές αφορά το κίνητρο του εμπρησμού.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο οχήματα ιδιοκτησίας 53χρονου, ενώ επηρεάστηκε και αυτοκίνητο γείτονά του. Ο 53χρονος, ο οποίος διατηρεί μικρή επιχείρηση, φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν είχε απασχολήσει προηγουμένως την Αστυνομία και, σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστηρίζει, δεν είχε διαφορές με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Με τους τέσσερις υπόπτους πλέον υπό οκταήμερη κράτηση, το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει εντατικά τις εξετάσεις, επιχειρώντας να διασταυρώσει τις πληροφορίες που έχει ενώπιόν του και να ξεκαθαρίσει τόσο τις συνθήκες όσο και το κίνητρο πίσω από την εμπρηστική ενέργεια.