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ΔΙΕΘΝΗ

Δεν συναντήθηκε ο επικεφαλής της CIA με τον Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο: «Έγιναν επαφές σε επίπεδο υπηρεσιών ασφαλείας»

 26.08.2026 - 12:17
Δεν συναντήθηκε ο επικεφαλής της CIA με τον Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο: «Έγιναν επαφές σε επίπεδο υπηρεσιών ασφαλείας»

Μυστήριο εξακολουθεί να περιβάλει την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα με πτήση μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ το πρωί της Τετάρτης. Τα σενάρια που προέκυψαν ήταν αρκετά, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα με ποιους συναντήθηκε και τι συζήτησε ο Ράτκλιφ. Το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, είναι πως δεν συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν είχαν προγραμματιστεί συναντήσεις με τον Πούτιν» είπε χαρακτηριστικά στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ ήταν η πρώτη γνωστή επίσημη μετάβασή του στη Ρωσία. Ο επικεφαλής της CIA διατηρεί επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), ο οποίος στο παρελθόν είχε δηλώσει πρόθυμος να συναντηθεί μαζί του.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης στην Washington Post ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ αφορούσε «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αμερικανός αξιωματούχος είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα στην Kyiv Independent ότι ο διευθυντής της CIA επρόκειτο να συναντηθεί με υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, αν και παραμένει ασαφές τι ακριβώς συζητήθηκε στις επαφές αυτές.

Το Κίεβο γνώριζε για την αμερικανική αποστολή, όχι όμως για τον Ράτκλιφ
Η ουκρανική πλευρά είχε ενημερωθεί ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα ταξίδευε στη Ρωσία, ωστόσο αρχικά δεν της είχε γνωστοποιηθεί ότι σε αυτή θα συμμετείχε και ο Ράτκλιφ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της επίσκεψης, αν και δεν είναι σαφές εάν ο Ράτκλιφ θα μεταβεί ο ίδιος στο Κίεβο για να τους ενημερώσει, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει πλήγματα στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη όσο ο Ράτκλιφ βρισκόταν στη Ρωσία, δήλωσε στο Axios άλλη πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσινγκτον και Μόσχα έχουν εντείνει τις διμερείς επαφές τους υπό τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιανουάριο έχοντας δεσμευτεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις στη Μόσχα των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν ουσιαστικά βαλτώσει, καθώς Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά στο ζήτημα των εδαφών.

Αναβλήθηκε η επίσκεψη Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία
Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ επρόκειτο να πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα τις πρώτες επισκέψεις τους στην Ουκρανία, ωστόσο το ταξίδι τους αναβλήθηκε.

Πηγή διέψευσε προηγούμενες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η αναβολή οφειλόταν στην κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ήθελε να κρατήσει τους δύο απεσταλμένους κοντά του εξαιτίας της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γουίτκοφ στις 23 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γουίτκοφ δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί την Ουκρανία σε μεταγενέστερο χρόνο.

Παρά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, Ουάσινγκτον και Μόσχα έχουν διατηρήσει ανοικτούς τους διπλωματικούς διαύλους. Οι επαφές αυτές συνέβαλαν στην επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση, στις 11 Αυγούστου, του πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ Ρόμπερτ Γκίλμαν, ο οποίος είχε παραμείνει φυλακισμένος στη Ρωσία επί τέσσερα χρόνια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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