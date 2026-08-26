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Μονάδα στρατού δίνει ειδική άδεια σε επανεντασσόμενους στρατιώτες για να... παίξουν βιντεοπαιχνίδι

 26.08.2026 - 14:50
Μονάδα στρατού δίνει ειδική άδεια σε επανεντασσόμενους στρατιώτες για να... παίξουν βιντεοπαιχνίδι

Καθώς πλησιάζει η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου GTA 6, μονάδα του αμερικανικού στρατού βρήκε έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο να ενθαρρύνει τους στρατιώτες να ανανεώσουν τη θητεία τους: τους προσφέρει τέσσερις ημέρες άδειας για να παίξουν το νέο παιχνίδι.

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα, στρατιώτες που θα υπογράψουν συμβόλαιο επανένταξης από την 1η Αυγούστου έως τις 14 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να λάβουν την ειδική άδεια, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπέσει με την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του GTA 6 τον Νοέμβριο.

Το «μπόνους» για όσους παραμείνουν στον στρατό
Η προσφορά αφορά ενεργό στρατιωτικό προσωπικό της συγκεκριμένης μονάδας που βρίσκεται στο προβλεπόμενο χρονικό περιθώριο για επανένταξη. Υπάρχει, ωστόσο, μια βασική προϋπόθεση: οι στρατιώτες πρέπει να δεσμευτούν για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια υπηρεσίας, ενώ τα νέα συμβόλαια μπορούν να φτάνουν έως και τα έξι χρόνια.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η ασυνήθιστη πρωτοβουλία σχεδιάστηκε για να συνδεθεί με ενδιαφέροντα των στρατιωτών και να τους ενθαρρύνει να εξετάσουν νωρίτερα τις διαθέσιμες επιλογές επανένταξης.

Η κυκλοφορία του GTA 6
Το GTA 6 αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Η Rockstar έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα υλικό από το νέο παιχνίδι, ενισχύοντας την προσμονή των παικτών. Η σειρά Grand Theft Auto ξεκίνησε ως 2D παιχνίδι, πριν περάσει στον τρισδιάστατο κόσμο με το GTA III το 2001. Το νέο παιχνίδι αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση του open world και της εξερεύνησης μιας πόλης που συνδέεται με τον εγκληματικό υπόκοσμο.

Το νέο παιχνίδι θα μεταφέρει τους παίκτες στη Vice City, μια φανταστική εκδοχή του Μαϊάμι, και θα ακολουθεί δύο πρωταγωνιστές, τον Τζέισον και τη Λουσία, καθώς μπλέκουν σε μια επικίνδυνη ιστορία εγκλήματος. Η Rockstar υπόσχεται έναν ακόμη πιο λεπτομερή και ζωντανό κόσμο, με νέες δυνατότητες εξερεύνησης, εντυπωσιακά γραφικά και μια μεγαλύτερη εμπειρία open world.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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