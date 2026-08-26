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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Γκουτέρες»

 26.08.2026 - 15:06
Λετυμπιώτης: «Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Γκουτέρες»

Καθοριστική για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, στη Λευκωσία.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συνάντηση εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Αντόνιο Γκουτέρες με επίκεντρο τόσο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και την ουσία του Κυπριακού.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επανέλαβε δε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτοσκοπό και βασική επιδίωξη παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού.

Ο Εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μηλιά και την Αθηένου, την οποία, όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί από την πρώτη στιγμή.

Η Λευκωσία, πρόσθεσε, αναμένει αντίστοιχη στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ο κύριος Λετυμπιώτης τόνισε ακόμα ότι η Λευκωσία επιδιώκει συναντήσεις των ηγετών ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία, ενόψει της διευρυμένης διάσκεψης.

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