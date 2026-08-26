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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή - Σπεύδουν τα πτητικά μέσα

 26.08.2026 - 15:24
Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή - Σπεύδουν τα πτητικά μέσα

Ισχυρές δασοπυροσβεστικές δυνάμεις του Τμήματος Δασών κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) προς την κοινότητα Αγίας Άννας, για επεισόδιο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στο δάσος Αχνάρκα.

Το επεισόδιο εντοπίστηκε στις 14:58 από πυροφυλάκιο του Τμήματος Δασών, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή για την κατάσβεσή του.

Η πυρκαγιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή πτητικών μέσων για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Κεττή «η πυρκαγιά βρίσκεται σε περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης του Τμήματος Δασών. Επιχειρούν δυνάμεις από Υπηρεσίες καταστολής και εναέρια μέσα.

Υποστηρίζουμε την κατάσβεση με τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς Λάρνακας και εκμισθωμένο προωθητή γαίων και βυτιοφόρο».

 
 

 

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