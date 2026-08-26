Ερχιουρμαν για το καμπ της Μπαρτσελόνα: «Διοργανώσεις στα κατεχόμενα δεν συνιστούν αναγνώριση του ψευδοκράτους»

Σε δηλώσεις του που μετέδωσε η «προεδρία», ο κ. Έρχιουρμαν υπογράμμισε ότι δεν αποδέχεται να στερείται οποιοσδήποτε Ελληνοκύπριος ή Τουρκοκύπριος νέος ευκαιρίες που απολαμβάνουν οι νέοι στον υπόλοιπο κόσμο. «Η λύπη ενός Ελληνοκύπριου νέου δεν μπορεί να είναι δική μου χαρά, ούτε μπορώ να δεχθώ η λύπη ενός Τουρκοκύπριου νέου να μετατρέπεται σε χαρά για οποιονδήποτε Ελληνοκύπριο», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη νομική του άποψη ότι η συμμετοχή νέων, καλλιτεχνών ή συλλόγων από άλλες χώρες σε διοργανώσεις στα κατεχόμενα δεν συνιστά αναγνώριση του ψευδοκράτους, όπως αντίστοιχα η συμμετοχή Ελληνοκυπρίων σε εκδηλώσεις στην Τουρκία δεν συνεπάγεται αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Άγκυρα.

Αν και τόνισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται, έκανε αναφορά στις τοποθετήσεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά το 2004 για την ανάγκη άρσης της «απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων.

«Η ακύρωση ενός φεστιβάλ ή τα εμπόδια σε παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο μπορεί από κάποιους να βαφτίζονται "διπλωματική επιτυχία", από ανθρώπινης όμως σκοπιάς αποτελούν ξεκάθαρη ήττα για την ανθρωπότητα», επεσήμανε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ