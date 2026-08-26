Δρουσιώτης για υπόθεση «Σάντη»: «Είναι περίεργο που χάθηκε το κινητό της» - «Υπάρχει ο υπολογιστής ...Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν»

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Δρουσιώτης απαντά σε δηλώσεις που δημοσιοποίησε ο κ. Καλαντζής και αποδίδονται στη Σάντη, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να ερευνηθούν οι δικές του συσκευές.

Όπως αναφέρει, σε αυτές δεν υπάρχει η διαδρομή μέσω της οποίας έφτασαν κοντά του τα επίμαχα μηνύματα, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, του παραδόθηκαν σε USB και εκτυπώσεις. Τονίζει ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι η αυθεντικότητα, η πρωτογενής πηγή και η επαλήθευση του περιεχομένου τους.

«Υπάρχει όμως ο υπολογιστής»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο κινητό και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή της Σάντης. «Είναι περίεργο που “χάθηκε” το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής», γράφει, παραπέμποντας σε δήλωση που αποδίδει στην ίδια ότι σε περίπτωση έρευνας στον υπολογιστή «θα κλάψουν καρδιές».

Ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει ότι οι εξετάσεις συσκευών και ψηφιακού υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη, χάρη και στην οικονομική στήριξη που έλαβε από πολίτες.

«Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν», υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι, κατά τη θέση του, τα μέχρι στιγμής ευρήματα καταρρίπτουν το σενάριο ότι η Σάντη κατασκεύασε μόνη της τα μηνύματα και ότι το περιεχόμενό τους ήταν προϊόν της φαντασίας της.

Ο δημοσιογράφος δεν δημοσιοποιεί στην ανάρτησή του τα συγκεκριμένα ευρήματα, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα λόγω της ποινικής διαδικασίας, ενώ αφήνει εκ νέου αιχμές κατά Αστυνομίας και Νομικής Υπηρεσίας.

Αυτούσια η ανάρτηση του:

Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν

Είναι περίεργο που «χάθηκε» το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής. Εκείνος που κατά την ίδια «άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές».

Ο κ. Καλαντζής δημοσίευσε δηλώσεις που αποδίδει στη Σάντη την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε κατ’ επανάληψη μυθομανή. Στο βαθμό που οι δηλώσεις προέρχονται πράγματι από την ίδια και όχι από κάποιο τρίτο πρόσωπο εκ μέρους της, θα απαντήσω στην πρόκληση της να γίνει έρευνα στις συσκευές μου.

Δεν υπάρχει τίποτα στις συσκευές μου για τη διαδρομή των μηνυμάτων, ούτε αποτελεί μυστικό πως έφτασαν σε μένα. Μου δόθηκαν σε USB και σε εκτυπώσεις. Πιο σημαντικό από τη διαδρομή είναι η αυθεντικότητα, η πρωτογενής πηγή και η επαλήθευση του περιεχομένου των μηνυμάτων.

Το καταληκτικό μήνυμα που αποδίδεται στη Σάντη είναι «να αφήσουμε τα στοιχεία να μιλήσουν». Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Αυτό είναι και στο χέρι της. Είναι περίεργο που «χάθηκε» το κινητό της, υπάρχει όμως ο υπολογιστής. Εκείνος που κατά την ίδια «άμα γίνει καμμιά έρευνα πάνω του θα κλάψουν καρδιές».

Από δικής μου πλευράς εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εξετάσεις συσκευών και άλλου ψηφιακού υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη χάρη στην οικονομική στήριξη των πολιτών τους οποίους και ευχαριστώ ξανά. Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν και καταρρίπτουν το σενάριο της Αστυνομίας και το αφήγημα της ίδιας ότι κατασκεύασε μόνη της τα μηνύματα και ότι το περιεχόμενο τους είναι προϊόν της φαντασίας της.

Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα, αφού η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία αντί να διερευνήσουν την υπόθεση ως όφειλαν επέλεξαν να με διώξουν ποινικά.