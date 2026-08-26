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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

AI, Chatbots και Ψυχολογία: Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη ο νέος «σύμμαχος» της ψυχικής υγείας;

 26.08.2026 - 15:29
AI, Chatbots και Ψυχολογία: Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη ο νέος «σύμμαχος» της ψυχικής υγείας;

Η ψυχολογία, πρόκειται για μια επιστήμη που βασίζεται στη διαπροσωπική σχέση και την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, όμως βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ριζική μεταμόρφωση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της ψυχικής υγείας, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μελετούμε, αξιολογούμε και υποστηρίζουμε τον ανθρώπινο νου.

Μπορεί άραγε ένας αλγόριθμος να κατανοήσει τα συναισθήματά μας; Και πώς προετοιμάζονται οι μελλοντικοί ψυχολόγοι για αυτή τη νέα εποχή;

Η νέα πραγματικότητα της Ψυχολογίας

Σήμερα, εργαλεία AI χρησιμοποιούνται ήδη:

  • στην ανάλυση ψυχολογικών δεδομένων,
  • στην έγκαιρη ανίχνευση άγχους ή κατάθλιψης,
  • σε ψηφιακές πλατφόρμες υποστήριξης ψυχικής υγείας και
  • σε chatbots που προσφέρουν βασική συναισθηματική υποστήριξη, ειδικά σε άτομα που δυσκολεύονται να έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδικούς.

Η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ψυχολόγο. Έρχεται να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης, προσφέροντας νέες δυνατότητες πρόληψης, κατανόησης και παρέμβασης.

 Ευκαιρίες και ηθικά διλήμματα

Μαζί με τις ευκαιρίες, αναδύονται και κρίσιμα ερωτήματα:

  • Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων;
  • Πού σταματά η τεχνολογία και πού ξεκινά η ανθρώπινη ευθύνη;
  • Μπορεί η ενσυναίσθηση να «προγραμματιστεί»;

Αυτά τα ζητήματα καθιστούν σαφές ότι η σύγχρονη ψυχολογία χρειάζεται επιστήμονες με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθροκριτική σκέψη και ψηφιακή επάρκεια.

Γιατί η Ψυχολογία του αύριο χρειάζεται νέους επιστήμονες

Η ψυχική υγεία αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα. Σε έναν κόσμο ψηφιακό, απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο, ο ρόλος του ψυχολόγου γίνεται πιο σύνθετος – αλλά και πιο ουσιαστικός από ποτέ.

Η επιλογή σπουδών Ψυχολογίας σήμερα δεν αφορά μόνο το «εδώ και τώρα». Αφορά τη διαμόρφωση επαγγελματιών που θα μπορούν να συνδυάζουν ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τεχνολογική γνώση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

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