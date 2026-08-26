Νεπάλ: Εικόνες καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες: Τουλάχιστον 31 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι ξένοι τουρίστες - Δείτε βίντεο

Όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάαλ, η καταστροφή προκλήθηκε από σεισμό, ο οποίος πυροδότησε μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε τον ποταμό Bhote Koshi, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σαρωτική πλημμύρα.

Αγνοούνται 384 τουρίστες

«Σεισμός σημειώθηκε σήμερα στις 8:37 π.μ. (τοπική ώρα) και εξαιτίας του προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό και φαίνεται ότι αυτό προκάλεσε την πλημμύρα», δήλωσε οκατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων.Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ () κατέγραψε σεισμό μεγέθους 4,4 βαθμών στην περιοχή την ίδια ώρα με εκείνη που ανέφερε ο Νεπαλέζος υπουργός.Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, ενώ Κινέζοι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους για «μεγάλες απώλειες».Σπίτια και δρόμοι παρασύρθηκαν στο Νεπάλ, ενώ στο Θιβέτ υπάρχουν αγνοούμενοι στην κομητεία Gyirong, μετά την κατολίσθηση που έπληξε συνοριακό πέρασμα μεταξύ των δύο χωρών.Σύμφωνα με αξιωματούχους, αγνοούνταιμεταξύ των οποίωνυπήκοοι από χώρες όπως η Ινδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Μαλαισία.Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις περιοχές Syapru Besi και Timure, στην ορεινή περιφέρεια Rasuwa, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι. Τα ελικόπτερα διάσωσης δεν μπορούν να προσγειωθούν εξαιτίας της έκτασης της πλημμύρας, καθώς τα νερά του ποταμού έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη συνηθισμένη κοίτη του.