Πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα της πιστεύοντας ότι ήταν... «ο διάβολος»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Περιφέρειας Σέντζγουικ, η 48χρονη ήρθε σε συμφωνία με τις αρχές, αποδεχόμενη την κατηγορία του φόνου πρώτου βαθμού. Η Μοκ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με δυνατότητα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους μετά την παρέλευση 25 ετών, ενώ η επίσημη καταδικαστική απόφαση αναμένεται στις 5 Οκτωβρίου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αστυνομία της Γουίτσιτα κλήθηκε στο σπίτι της οικογένειας το πρωί της 31ης Οκτωβρίου. Εκεί εντόπισαν τη Μοκ έξω από την κατοικία με τραύματα στα χέρια, ενώ εντός του σπιτιού βρέθηκε το αψύχωρο σώμα της 80χρονης φέροντας πολλαπλές μαχαιριές. Δίπλα στο θύμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρια κουζίνας και έναν τρίφτη τυριού καλυμμένα με αίμα, ενώ το σεντόνι έφερε τουλάχιστον 12 τρύπες.

Η 80χρονη Ανίτα Έιβερς

«Έπρεπε να τη σκοτώσω για να σωθώ»

Σύμφωνα με την δικογραφία, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στους ανακριτές ότι η μητέρα της της επιτέθηκε πρώτη και ότι η ίδια αμύνθηκε, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η ηλικιωμένη εκτόξευε «δηλητήριο» και επικαλούταν θρησκευτικές φράσεις.



«Έπρεπε να τη σκοτώσω, δεν θα σταματούσε», φέρεται να δήλωσε η Μοκ, προσθέτοντας:«Θα σκοτώνα αυτή τη σκύλα για να πάρω τη μαμά μου πίσω. Πιστεύω ότι είναι ο διάβολος».

Η 48χρονη Άντζελην «Άντζι» Μοκ



Το ψυχιατρικό ιστορικό

Ο πατριός της κατηγορούμενης, Μπάρι Έιβερς, αποκάλυψε πως η Μοκ είχε διαγνωστεί με σχισοσυναισθηματική διαταραχή, υπέφερε από κατάθλιψη και παρουσίαζε συχνά παραληρητικές ιδέες, θεωρώντας τους ανθρώπους γύρω της «ρομπότ». Κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.



Στις αρχές του έτους, ο δικαστής Τζέφρι Γκέρινγκ είχε κρίνει τη Μοκ ακατάλληλη να παρασταθεί σε δίκη, διατάσσοντας τον εγκλεισμό της σε κρατικό ψυχιατρείο για θεραπεία. Η ποινική διαδικασία επανεκκινήθηκε αφού κρίθηκε εκ νέου ικανή, οδηγώντας στην τελική ομολογία ενοχής.



Η 48χρονη είχε εργαστεί ως παρουσιάστρια πρωινών ειδήσεων στους σταθμούς KTVI (Σεντ Λούις) και KOKH (Οκλαχόμα Σίτι), ενώ τα τελευταία χρόνια απασχολούταν στον τομέα των πωλήσεων λογισμικού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα