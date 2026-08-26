Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΈγκλημα στη Ροδόπη: Η 44χρονη γύρισε για τα γενέθλια της κόρης της και ο 53χρονος τη δολοφόνησε, η 16χρονη ήταν στο διπλανό δωμάτιο
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Ροδόπη: Η 44χρονη γύρισε για τα γενέθλια της κόρης της και ο 53χρονος τη δολοφόνησε, η 16χρονη ήταν στο διπλανό δωμάτιο

 26.08.2026 - 18:28
Έγκλημα στη Ροδόπη: Η 44χρονη γύρισε για τα γενέθλια της κόρης της και ο 53χρονος τη δολοφόνησε, η 16χρονη ήταν στο διπλανό δωμάτιο

Για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, είχε γυρίσει στη Ροδόπη η άτυχη 44χρονη η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του πρώην συζύγου της ο οποίος την μαχαίρωσε και στην συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Χρόνος ο 53χρονος και η 44χρονη ήταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα και η γυναίκα δούλευε σεζόν εκτός Ροδόπης και γύρισε στο χωριό, με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Ο 53χρονης, σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema μαχαίρωσε τη γυναίκα ψηλά στο λαιμό με αποτέλεσμα να την σκοτώσει ενώ στην συνέχεια αυτοτραυματίστηκε πριν καταναλώσει υγρό, το οποίο ενδέχεται να ήταν πετρέλαιο. Την ώρα του περιστατικού, στο σπίτι ήταν 16χρονη κόρη η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο και ήταν αυτή που κάλεσε τις Αρχές για να ενημερώσει πως ο πατέρας της επιτέθηκε στη μητέρα της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το Χρόνος μεταφέρθηκε από γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όμως ήδη είχε φύγει από τη ζωή ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο θύτης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο».

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονο είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς κρατούμενος βρέθηκε να κάνει podcast μέσα στις Κεντρικές Φυλακές: Τι πραγματικά συνέβη - Ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει
Συγκλονίζει η σύζυγος του 29χρονου Γιώργου: Από το «γίναμε τέσσερις» στο «τώρα που σε έχασα» - Φωτογραφία
Μεγάλη αγωνία για την 75χρονη που χάθηκε από σπίτι της - Κάνει έκκληση προς το κοινό η Αστυνομία -Φωτογραφίες
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε σαν να ήταν… τρία αυτοκίνητα – Η εικόνα που έγινε viral στην Κύπρο
Βαρύ πένθος στη Λεμεσό – «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 16 της η Χριστιάνα Ζένιου - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα της πιστεύοντας ότι ήταν... «ο διάβολος»

 26.08.2026 - 18:24
Επόμενο άρθρο

Πέθανε στα 80 του χρόνια ο Τιμ Κάρι, ο ηθοποιός του «The Rocky Horror Picture Show»

 26.08.2026 - 18:55
Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις – Το κοινό ανακοινωθέν

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις – Το κοινό ανακοινωθέν

Σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, και συχνότερα όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμάν, κατά τη σημερινή τους συνάντηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις – Το κοινό ανακοινωθέν

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν εβδομαδιαίες συναντήσεις – Το κοινό ανακοινωθέν

  •  26.08.2026 - 18:59
ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Έρχιουρμάν: «Είμαστε σε καλό δρόμο»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση με Έρχιουρμάν: «Είμαστε σε καλό δρόμο»

  •  26.08.2026 - 19:09
Νέος οδικός χάρτης για τα γήπεδα – Η Αστυνομία δεν θα αστυνομεύει αγώνες σε στάδια χωρίς βασικές απαιτήσεις ασφάλειας

Νέος οδικός χάρτης για τα γήπεδα – Η Αστυνομία δεν θα αστυνομεύει αγώνες σε στάδια χωρίς βασικές απαιτήσεις ασφάλειας

  •  26.08.2026 - 17:46
Δρουσιώτης για υπόθεση «Σάντη»: «Είναι περίεργο που χάθηκε το κινητό της» - «Υπάρχει ο υπολογιστής ...Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν»

Δρουσιώτης για υπόθεση «Σάντη»: «Είναι περίεργο που χάθηκε το κινητό της» - «Υπάρχει ο υπολογιστής ...Τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν»

  •  26.08.2026 - 13:43
Νέο podcast με τον ίδιο κατάδικο μέσα από τις Φυλακές – Είχε αναρτήσει και βίντεο από περιπολικό με χειροπέδες

Νέο podcast με τον ίδιο κατάδικο μέσα από τις Φυλακές – Είχε αναρτήσει και βίντεο από περιπολικό με χειροπέδες

  •  26.08.2026 - 17:12
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

  •  26.08.2026 - 16:45
«Έξυπνες» αγορές και περισσότερες επισκέψεις στις υπεραγορές – Πώς ψωνίζουν πλέον οι Κύπριοι

«Έξυπνες» αγορές και περισσότερες επισκέψεις στις υπεραγορές – Πώς ψωνίζουν πλέον οι Κύπριοι

  •  26.08.2026 - 13:47
Νεπάλ: Εικόνες καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες: Τουλάχιστον 31 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι ξένοι τουρίστες - Δείτε βίντεο

Νεπάλ: Εικόνες καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες: Τουλάχιστον 31 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι ξένοι τουρίστες - Δείτε βίντεο

  •  26.08.2026 - 16:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα