Θρήνος για την 44χρονη στη Ροδόπη: Την πήρε αιμόφυρτη στην αγκαλιά του ο γιος της και την πήγε στο νοσοκομείο, εκεί του είπαν ότι ήταν νεκρή

«Ο γιος πήρε τη μάνα αγκαλιά και την πήγε ο ίδιος στο νοσοκομείο που του είπαν ότι είναι νεκρή» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η γυναίκα τους τελευταίους μήνες είχε φύγει από το σπίτι και εργαζόταν σεζόν στη Θάσο, πιθανόν ως καθαρίστρια σε ξενοδοχειακή μονάδα. Σήμερα όμως, επέστρεψε στο χωριό Διαλαμπί της Ροδόπης, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της 16χρονης κόρης. Οι προετοιμασίες όμως για τα γενέθλια κατέληξαν σε τραγωδία αφού ο 53χρονος σκότωσε με μαχαιριά στο λαιμό την 44χρονη γυναίκα.

«Πήγε σήμερα στο χωριό για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και βρήκε την ευκαιρία ο πατέρας και την έσφαξε» αναφέρουν οι κάτοικοι του χωριού για τη δολοφονία της 44χρονης.

Στο σπίτι που σημειώθηκε το φονικό, όπως αναφέρει η ίδια μαρτυρία, έμενε ο πατέρας με την 16χρονη κόρη -η οποία θα πήγαινε στη Β' Λυκείου- και ο ένας από τους δυο γιους του ζευγαριού ο οποίος εφέτος τελείωσε το σχολείο. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ακόμα μια κόρη, η οποία είναι 24 χρόνων και ζει μόνιμα στην Κρήτη καθώς είναι παντρεμένη εκεί. Η 44χρονη είχε απομακρύνει τον 53χρονο αρκετό καιρό και αν και δεν είχαν πάρει επίσημα διαζύγιο, βρισκόντουσαν εν διαστάσει.

Γεμάτη αίματα η 44χρονη μητέρα

Μετά το φονικό και ενώ ο γιος μετέφερε στα χέρια τη μητέρα του στο νοσοκομείο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφθασε στο σπίτι της τραγωδίας. Από εκεί παρέλαβε τον πατέρα ο οποίος αφού σκότωσε την 44χρονη, αυτοτραματίστηκε και κατανάλωσε υγρό, πιθανόν πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να αυτοκτονήσει. Τόσο η ανήλικη κόρη όσο και ο 19χρονος που μετέφερε την άτυχη μητέρα στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε σοκ ενώ σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής, αν ο νεαρός ήταν μπροστά στο συμβάν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 16χρονη κόρη, δεν βρισκόταν μπροστά καθώς την στιγμή της δολοφονίας της μητέρας της βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο, όμως ήταν εκείνη η οποία κάλεσε τις Αρχές για να ενημερώσει για το περιστατικό.

Τα δύο παιδιά, τόσο η 16χρονη κόρη όσο και ο 19χρονος γιος, στις πρώτες τους καταθέσεις στους Αστυνομικούς είπαν ότι δεν κατάλαβαν πού ακριβώς μαχαίρωσε ο δράστης και πατέρας τους, τη μητέρα τους, καθώς ήταν καλυμμένη με αίματα.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν πρώτοι στο σπίτι, δεν είδαν σε τι κατάσταση βρισκόταν η 44χρονη καθώς ο γιος την είχε πάρει ήδη από εκεί για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο με την ελπίδα ότι θα την έσωζε.

Οι καταθέσεις των δυο παιδιών, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Τη μαχαίρωσε στο λαιμό

Για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, είχε γυρίσει στη Ροδόπη η άτυχη 44χρονη η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του πρώην συζύγου της ο οποίος την μαχαίρωσε και στην συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει.

Η γυναίκα που δούλευε σεζόν εκτός Ροδόπης και γύρισε στο χωριό, με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του εν διαστάσει συζύγου της.

Ο 53χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema μαχαίρωσε τη γυναίκα ψηλά στο λαιμό με αποτέλεσμα να την σκοτώσει ενώ στην συνέχεια αυτοτραυματίστηκε πριν καταναλώσει υγρό, το οποίο ενδέχεται να ήταν πετρέλαιο. Την ώρα του περιστατικού, στο σπίτι ήταν 16χρονη κόρη η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο και ήταν αυτή που κάλεσε τις Αρχές για να ενημερώσει πως ο πατέρας της επιτέθηκε στη μητέρα της.

Σύμφωνα με το Χρόνος αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο θύτης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο».

Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.



Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.



Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.



Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.



Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα