Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στο Νεπάλ: Τα σενάρια για το πώς προκλήθηκε το χάος, δείτε συγκλονιστικά βίντεο

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί με την υποχώρηση της στάθμης των υδάτων. Ο αριθμός των αγνοουμένων τουριστών ανέρχεται πλέον σε 579, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Οι 113 αγνοούμενοι τουρίστες είναι Νεπαλέζοι, οι 54 από τις ΗΠΑ και 33 από την Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες. Κατά τις ίδιες πηγές, καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή. Η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς.

Τα σενάρια για την πλημμύρα

Οι αρχικές εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι η κύρια αιτία των ξαφνικών πλημμυρών ήταν ένας σεισμός που προκάλεσε μια μεγάλη κατολίσθηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ. Ο ποταμός Μπότε Κόσι πηγάζει από το Θιβέτ και χύνεται στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ που εκβάλλει εν τέλει στην Ινδία ως ποταμός Γκαντάκ.





Η κατολίσθηση πιθανότατα έλαβε τη μορφή «χιονοστιβάδας από πάγο και βράχους που προήλθε από έναν παγετώνα στην πλευρά του Νεπάλ, η οποία μπλόκαρε τον ποταμό και προκάλεσε ξαφνική πλημμυρική ροή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Κέντρου για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD) στο Κατμαντού που μίλησε στο CNN.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι ξαφνικές πλημμύρες προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις, αλλά στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές με υψηλό υψομέτρου, μπορούν να οφείλονται σε πολύπλοκες αλυσίδες γεγονότων» λέει στο BBC η καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, Λιζ Στίβενς.

«Η οικογένειά μου παρασύρθηκε από τα νερά μπροστά στα μάτια μου»

«Τα μέλη της οικογένειάς μου παρασύρθηκαν από την πλημμύρα μπροστά στα μάτια μου», λέει στο BBC η Καλπάνα Μάλα από την περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ.

Λέει ότι ο πατέρας της, η μητέρα της, η αδερφή της και τα παιδιά της αδερφής της παρασύρθηκαν χάθηκαν. «Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την πλημμύρα. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα», λέει.



«Αυτή η πλημμύρα πήρε τα πάντα, αλλά ο γιος μου και εγώ σκαρφαλώσαμε στην ταράτσα ενός σπιτιού και επιβιώσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πώς», συμπληρώνει. Ο γιος της Μάλα, λέει ότι έσωσε τη μητέρα του τραβώντας την από το χέρι της.



Μια άλλη γυναίκα, η Γκόμα Πάντιτ, λέει ότι έχει χάσει τα βοοειδή της. «Η γεωργική μου γη παρασύρθηκε. Δέκα σακιά με σπόρους μουστάρδας, τόνοι καλαμποκιού και ορυζώνα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχει μείνει τίποτα», ανέφερε. Την έκταση της καταστροφής περιέγραψε ένας εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στην Rasuwa. «Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στο Reuters.





Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua ανέφερε ότι η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Νεπάλ και έπληξε το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, κόβοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.



Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.





Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Την ίδια ώρα, 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες. Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.



«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.





Η Rasuwa φιλοξενεί αρκετά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής. Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, επηρεάστηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 430 MW, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα. Πρόκειται για περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.





Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι»

Αστυνομία και στρατός συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.



«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».



«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ.

Στην περιοχή και ο Ερυθρός Σταυρός

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Rasuwa.



«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο με ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.



Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».



Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται στενά με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.



Η ΕΕ ενεργοποιεί το σύστημα Copernicus: Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.



«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα