Από τους 40 βαθμούς στις καταιγίδες: Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλή, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλή, κυρίως σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι όμως στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και ιδιαίτερα στο ανατολικό μισό του νησιού, ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα βρεθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, για να παραμείνει όμως σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ