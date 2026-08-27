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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξουδετερώθηκε το βλήμα που εντοπίστηκε στην Αγία Άννα - Τι συνέβη με το δεύτερο

 27.08.2026 - 11:06
Εξουδετερώθηκε το βλήμα που εντοπίστηκε στην Αγία Άννα - Τι συνέβη με το δεύτερο

Δύο στρατιωτικά πυρομαχικά εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αγίας Άννας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, Τετάρτη με το ένα εξ αυτών να έχει εξουδετερωθεί σήμερα το πρωί από πυροτεχνουργούς της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, το πρώτο πυρομαχικό εντοπίστηκε χθες εντός του πεδίου βολής Καλού Χωριού και πρόκειται για φωτιστικό βλήμα όλμου 81 χιλιοστών.

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Εθνικής Φρουράς μετέβη στο σημείο, οριοθέτησε και ασφάλισε την περιοχή, η οποία παρέμεινε υπό φρούρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας από την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά.

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Το βλήμα εξουδετερώθηκε με επιτυχία σήμερα στις 9:30 το πρωί.

Ο κ. Φιλιππίδης επιβεβαίωσε παράλληλα πληροφορίες του «Φιλελεύθερου» για εντοπισμό και δεύτερου πυρομαχικού στην περιοχή, για το οποίο δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, γύρω στις 15:00 το απόγευμα, εντός της κοίτης του ποταμού Τρέμιθου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίας Άννας, και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30 το απόγευμα.

Από τη φωτιά κάηκε έκταση περίπου έξι εκταρίων, στην οποία υπήρχαν καλαμώνες, άγρια χόρτα και αποκαλάμες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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