Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε 23χρονο έξω από περίπτερο στη Λεμεσό - Έσπασαν περιπολικό με το ρόπαλο

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 9 χθες βράδυ, 23χρονος φαίνεται να δέχθηκε επίθεση έξω από περίπτερο στην περιοχή Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, από πέντε πρόσωπα, τα οποία τον χτύπησαν και ακολούθως τράπηκαν σε φυγή.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία.

Με την άφιξη περιπολικού στη σκηνή, περίπου δέκα πρόσωπα τα οποία έφεραν κουκούλες και κράνη κινήθηκαν επιθετικά προς το μέρος τους, ενώ ένας από αυτούς χτύπησε με ρόπαλο το περιπολικό, προκαλώντας ζημιές στον ανεμοθώρακα. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή εγκαταλείποντας τη σκηνή.

Ο 23χρονος ο οποίος έτυχε ιατρικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες και εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων και το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις, ενώ διερευνάται κατά πόσο πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που επιτέθηκαν προηγουμένως στον 23χρονο.