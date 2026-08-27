Το WhatsApp προσθέτει προεπισκοπήσεις φωτογραφιών και βίντεο στη λίστα συνομιλιών, με νέα ενημέρωση

Το WhatsApp δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που υπόσχεται να κάνει την πλοήγηση στην εφαρμογή πιο γρήγορη και πρακτική.

Οι προεπισκοπήσεις φωτογραφιών και βίντεο εμφανίζονται πλέον απευθείας στη λίστα των συνομιλιών, επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει με μια ματιά το τελευταίο πολυμεσικό αρχείο που έχει σταλεί σε κάθε chat. Η αλλαγή αφορά φωτογραφίες, βίντεο αλλά και stickers, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα της συνομιλίας.

Η λειτουργία εντοπίστηκε στην έκδοση beta 2.26.32.11 για Android και στόχος της είναι να εξοικονομήσει χρόνο και να διευκολύνει κυρίως όσους συμμετέχουν σε πολλές ή ιδιαίτερα ενεργές συνομιλίες, αναφέρει το Infobae. Με τη νέα δυνατότητα, ο χρήστης μπορεί να αντιλαμβάνεται άμεσα τι έχει σταλεί τελευταίο και να αποφασίζει αν χρειάζεται να ανοίξει το chat ή αν η μικρογραφία που εμφανίζεται στη λίστα είναι αρκετή για να καταλάβει το περιεχόμενό του.

Πώς λειτουργεί η προεπισκόπηση πολυμέσων

Όταν αποστέλλεται ή λαμβάνεται μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα sticker, το WhatsApp εμφανίζει μια μικρή εικόνα προεπισκόπησης δίπλα στη συγκεκριμένη συνομιλία στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής.

Η μικρογραφία ανανεώνεται κάθε φορά που το τελευταίο μήνυμα σε μια συνομιλία είναι αρχείο πολυμέσων. Η δυνατότητα υποστηρίζει και stickers, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε ομαδικές συνομιλίες όπου τα μηνύματα συσσωρεύονται γρήγορα.

Προς το παρόν η λειτουργία βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση και αναμένεται να διατεθεί σταδιακά σε περισσότερους χρήστες, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι δοκιμές της.

Τα πλεονεκτήματα της νέας ενημέρωσης

Γρήγορη πρόσβαση: Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίζει πρόσφατες φωτογραφίες, βίντεο και stickers χωρίς να ανοίγει κάθε συνομιλία.

Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίζει πρόσφατες φωτογραφίες, βίντεο και stickers χωρίς να ανοίγει κάθε συνομιλία. Εξοικονόμηση χρόνου: Περιορίζονται τα περιττά βήματα, ιδιαίτερα σε ομάδες με μεγάλη δραστηριότητα.

Περιορίζονται τα περιττά βήματα, ιδιαίτερα σε ομάδες με μεγάλη δραστηριότητα. Καλύτερη οργάνωση: Γίνεται ευκολότερη η ιεράρχηση των συνομιλιών και ο εντοπισμός σημαντικού περιεχομένου.

Γίνεται ευκολότερη η ιεράρχηση των συνομιλιών και ο εντοπισμός σημαντικού περιεχομένου. Πιο άμεση εικόνα: Οι μικρογραφίες κάνουν τη λίστα των chats περισσότερο οπτική και εύχρηστη.

Περισσότερες νέες λειτουργίες

Η προεπισκόπηση πολυμέσων αποτελεί μόνο μία από τις λειτουργίες που βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό ανάπτυξη. Το WhatsApp δοκιμάζει ή έχει παρουσιάσει πρόσφατα και άλλες αλλαγές:

Κινούμενες αντιδράσεις με emoji: Οι αντιδράσεις στα μηνύματα μπορούν να συνοδεύονται από animation, με δυνατότητα απενεργοποίησης από τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας.

Οι αντιδράσεις στα μηνύματα μπορούν να συνοδεύονται από animation, με δυνατότητα απενεργοποίησης από τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. Νέες δυνατότητες στις δημοσκοπήσεις: Οι δημιουργοί μιας δημοσκόπησης θα μπορούν να επιτρέπουν σε άλλα μέλη μιας ομάδας να προσθέτουν επιλογές.

Οι δημιουργοί μιας δημοσκόπησης θα μπορούν να επιτρέπουν σε άλλα μέλη μιας ομάδας να προσθέτουν επιλογές. Επέκταση φωτογραφιών με AI: Δοκιμάζεται εργαλείο που χρησιμοποιεί το Meta AI για να επεκτείνει μια εικόνα, δημιουργώντας νέο περιεχόμενο γύρω από το αρχικό κάδρο.

Δοκιμάζεται εργαλείο που χρησιμοποιεί το Meta AI για να επεκτείνει μια εικόνα, δημιουργώντας νέο περιεχόμενο γύρω από το αρχικό κάδρο. Αλλαγές στον σχεδιασμό του iOS: Ο επεξεργαστής σχεδίασης και το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο στο iPhone αναμένεται να υιοθετήσουν στοιχεία του σχεδιασμού Liquid Glass.

Ο επεξεργαστής σχεδίασης και το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο στο iPhone αναμένεται να υιοθετήσουν στοιχεία του σχεδιασμού Liquid Glass. Προγραμματισμένες δημοσιεύσεις στα κανάλια: Οι διαχειριστές θα μπορούν να επιλέγουν εκ των προτέρων ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης μιας ενημέρωσης.

Πώς θα αξιοποιήσετε τις νέες δυνατότητες

Για να έχει κάποιος πρόσβαση στις τελευταίες λειτουργίες του WhatsApp, θα πρέπει να διατηρεί την εφαρμογή ενημερωμένη μέσω Google Play Store ή App Store. Οι χρήστες των beta εκδόσεων συνήθως αποκτούν πρόσβαση νωρίτερα, ενώ οι υπόλοιποι θα λαμβάνουν τις νέες δυνατότητες σταδιακά.

Αν η προεπισκόπηση φωτογραφιών και βίντεο δεν εμφανίζεται ακόμη, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια πέρα από την αναμονή της επόμενης ενημέρωσης. Πρόκειται για μια μικρή, αλλά πρακτική αλλαγή, που κάνει τη λίστα των συνομιλιών πιο ενημερωτική και επιτρέπει στον χρήστη να αντιλαμβάνεται γρηγορότερα τι συμβαίνει στα chats του.