Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο - Δείτε σε ποιο σημείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Από το τροχαίο υπήρξαν δύο τραυματίες ενώ έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων.

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Νεότερη ενημέρωση (18:03)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λάρνακας, στη συμβολή παρά το Πέρα Χωριό Νήσου, πριν την έξοδο Αλάμπρας, με κατεύθυνση προς Λάρνακα, παραμένει κλειστός για την τροχαία κίνηση.

Προς Λάρνακα, οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, όπως τις εξόδους Φυτώρια Σολωμού και Μοσφιλωτής, ή να κατευθύνονται μέσω του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου προς Λάρνακα.