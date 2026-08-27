Γονείς προσοχή: Κίνδυνος για επικίνδυνες ουσίες στα σχολικά είδη - Τι να προσέξετε

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα τονίζει ότι προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά και διευκρινίζει ότι σχολικά είδη από πλαστικό μπορεί να περιέχουν «φθαλικές ενώσεις», ουσίες που χαρακτηρίζονται ως πολύ τοξικές για την αναπαραγωγή και «κάδμιο», το οποίο χαρακτηρίζεται ως καρκινογόνο.

Προσθέτει ότι σχολικά δερμάτινα είδη ρουχισμού ή υπόδησης μπορεί να περιέχουν «εξασθενές χρώμιο» ή «Φουμαρικό Διμεθύλιο» (DMF), ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ευαισθητοποιητικές και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Περαιτέρω επισημαίνει ότι σε κάποια προϊόντα όπως οι κόλες (γόμες) τύπου «superglue», οι μαρκαδόροι, τα διορθωτικά υγρά (τύπου μπλάνκο) και τα χρωματιστά μελάνια ή μπογιές έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να περιέχονται οργανικοί διαλύτες όπως είναι το «βενζόλιο», το «χλωροφόρμιο» ή το «τολουόλιο», ουσίες που χαρακτηρίζονται ως πολύ τοξικές και καρκινογόνες για τον άνθρωπο.

Αναφέρει ακόμα ότι κάποια σχολικά είδη μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες και να ταξινομούνται ως επικίνδυνα (π.χ. εύφλεκτα, ερεθιστικά, επιβλαβή κ.λπ.) και πως αυτά θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη σήμανση επικινδυνότητας στην ελληνική γλώσσα.

Το Τμήμα συστήνει στους καταναλωτές να επισκέπτονται συχνά τις σχετικές ιστοσελίδες και να ενημερώνονται για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Ενδεικτικά το Τμήμα παραθέτει ορισμένα μη συμμορφούμενα προϊόντα, τα οποία έχουν εντοπιστεί στην κυπριακή ή γενικότερα στην κοινοτική αγορά και έχουν καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Safety Gate, όπως παιδικοί μαρκαδόροι και χρωματιστά μολύβια Κινέζικης κατασκευή, που περιέχουν βενζόλιο που είναι καρκινογόνος ουσία και τοξικούς φθαλικούς εστέρες, μολύβια στα οποία εντοπίστηκε μόλυβδος, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία η οποία προκαλεί νευροτοξικότητα, διάφορες κασετίνες κινέζικης κατασκευής, που περιέχουν τοξικούς για την αναπαραγωγή Φθαλικούς Εστέρες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP)., κόλλες «Super Glue» πουι περιέχουν χλωροφόρμιο, μεταλλικά στυλό και μηχανικά μολύβια, που περιέχουν νικέλιο το οποίο είναι ευαισθητοποιητική ουσία.

Παραθέτει επίσης τετράδιο Notebook κινεζικής κατασκευής, που στο πλαστικό περίβλημα εντοπίστηκε κάδμιο και φθαλικοί εστέρες, αθλητικά παπούτσια, στα οποία ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο, και Φουμαρικό Διμεθύλιο (DMF) ουσίες ευαισθητοποιητικές που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις