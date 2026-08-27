Αίσιο τέλος: Ελεύθερη με χρηματικό πρόστιμο η 45χρονη στα κατεχόμενα

Η 45χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον «στρατοδικείου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου ο «εισαγγελέας» αναφερόμενος στα γεγονότα είπε ότι η γυναίκα την Παρασκευή, 21 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα πέρασε με αυτοκίνητο από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, προς τα κατεχόμενα, παραβιάζοντας «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη και χωρίς να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες μετανάστευσης».

Την επόμενη μέρα, ανέφερε, Σάββατο, 22 Αυγούστου περίπου στη 1 το μεσημέρι, ενώ επιχειρούσε να περάσει από την ε/κ στην τ/κ πλευρά με το ίδιο όχημα, ενημερώθηκε για το προηγούμενο «αδίκημά» της και συνελήφθη, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο. Ο «εισαγγελέας» σημείωσε ότι η γυναίκα δεν είχε προηγούμενο «ποινικό μητρώο» και αποδέχτηκε τις κατηγορίες εναντίον της.

Η δικηγόρος της ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι η 45χρονη, που είναι και πολίτης ΗΒ, εξέφρασε μεταμέλεια για το περιστατικό, λέγοντας ότι συνέβη πρώτη φορά και ήταν λόγω αμέλειας.

Το «στρατοδικείο» λαμβάνοντας υπόψην τις συνθήκες που συνέβη το περιστατικό, τις προσωπικές συνθήκες της 45χρονης και το «λευκό ποινικό μητρώο» επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο 15.000 ΤΛ (273 ευρώ περίπου).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ