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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίσιο τέλος: Ελεύθερη με χρηματικό πρόστιμο η 45χρονη στα κατεχόμενα

 27.08.2026 - 15:09
Αίσιο τέλος: Ελεύθερη με χρηματικό πρόστιμο η 45χρονη στα κατεχόμενα

Ελεύθερη με χρηματικό πρόστιμο αφέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η γυναίκα, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου από τις κατοχικές αρχές για μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας διέλευσης από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή, 21 Αυγούστου.

Η 45χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον «στρατοδικείου» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου ο «εισαγγελέας» αναφερόμενος στα γεγονότα είπε ότι η γυναίκα την Παρασκευή, 21 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα πέρασε με αυτοκίνητο από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, προς τα κατεχόμενα, παραβιάζοντας «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη και χωρίς να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες μετανάστευσης».

Την επόμενη μέρα, ανέφερε, Σάββατο, 22 Αυγούστου περίπου στη 1 το μεσημέρι, ενώ επιχειρούσε να περάσει από την ε/κ στην τ/κ πλευρά με το ίδιο όχημα, ενημερώθηκε για το προηγούμενο «αδίκημά» της και συνελήφθη, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο. Ο «εισαγγελέας» σημείωσε ότι η γυναίκα δεν είχε προηγούμενο «ποινικό μητρώο» και αποδέχτηκε τις κατηγορίες εναντίον της.

Η δικηγόρος της ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι η 45χρονη, που είναι και πολίτης ΗΒ, εξέφρασε μεταμέλεια για το περιστατικό, λέγοντας ότι συνέβη πρώτη φορά και ήταν λόγω αμέλειας.

Το «στρατοδικείο» λαμβάνοντας υπόψην τις συνθήκες που συνέβη το περιστατικό, τις προσωπικές συνθήκες της 45χρονης και το «λευκό ποινικό μητρώο» επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο 15.000 ΤΛ (273 ευρώ περίπου).

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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