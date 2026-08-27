Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: Δραματική αυξηση των νεκρών - «Φουσκώνει» λίμνη και απειλεί με νέα πλημμύρα

Την ίδια ώρα η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας, καθώς σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες έχει φράξει ένας ποταμός από φερτά υλικά, με αποτέλεσμα στην περιοχή της καταστροφικής πλημμύρας να έχει σχηματιστεί λίμνη, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναφέρει ότι τις πλημμύρες προκάλεσε «η κατάρρευση παγετώνων και οι ροές συντριμμιών» τα οποία με τη σειρά τους φράζουν τα ποτάμια αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω πλημμύρες.

Βίντεο προσομοίωσης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει πώς εξελίχθηκε η ξαφνική πλημμύρα στα σύνορα Νεπάλ – Θιβέτ χθες, Τετάρτη, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση μετά τον σεισμό που προκάλεσε την τεράστια χιονοστιβάδα.

Στη συνέχεια σχηματίστηκε λίμνη και ένας προσωρινός φραγμός, ο οποίος υπό το βάρος των τεράστιων όγκων πάγου και βράχων έσπασε με αποτέλεσμα ένα ορμητικό ποτάμι να κατακλύσει το Γκιρόγκ και την περιφέρεια Ρασούβα. Ένα ποτάμι λάσπης άρχισε να κατεβαίνει με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι

Όπως αναφέρει το BBC, οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 900, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να ψάχνουν μέσα στις λάσπες και τα ερείπια για τυχόν επιζώντες, μετά την ξαφνική καταστροφική πλημμύρα που κατάπινε δρόμους και γέφυρες όσο οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν.

Η αγωνία των οικογενειών που ψάχνουν για τους δικούς τους κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες. «Τους αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να γυρίσουν σπίτι», λένε στο βρετανικό μέσο δύο αδελφές που περιμένουν νέα για τους γονείς τους, οι οποίοι ταξίδεψαν από το Τέξας στο Θιβέτ για προσκύνημα.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ξένοι και ντόπιοι, αγνοούνται και στις δύο πλευρές των συνόρων. Το Νεπάλ αναφέρει ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 178 τουρίστες από την Ινδία, 127 από το Νεπάλ, 65 Αμερικανοί και 33 από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγνοούνται επίσης δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί.

Επίσης, η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53 και η Νότια Κορέα για 9.

«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία και σάκους για τις σορούς.

ΠΗΓΗ: in.gr