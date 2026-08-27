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ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί μετά από συντριβή μικρού ελικοπτέρου στην Ιταλία, μπλέχτηκε σε καλώδια τελεφερίκ - Δείτε βίντεο

 27.08.2026 - 00:01
Δύο νεκροί μετά από συντριβή μικρού ελικοπτέρου στην Ιταλία, μπλέχτηκε σε καλώδια τελεφερίκ - Δείτε βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/8) σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα της επαρχίας Βερμπάνο-Κούσιο-Οσσόλα στη βόρεια Ιταλία, καθώς ένα μικρό ελικόπτερο μπλέχτηκε σε καλώδια τελεφερίκ και συνετρίβη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το διθέσιο ελικόπτερο (αυτόγυρο/γυροκόπτερο) προσέκρουσε στα καλώδια ενός τελεφερίκ συντήρησης που χρησιμοποιεί η ιταλική εταιρεία ενέργειας Enel για την πρόσβαση στο φράγμα και πήρε φωτιά. Στη συνέχεια συνετρίβη κοντά στις όχθες της λίμνης Campliccioli, σε μια χορτολιβαδική έκταση δίπλα στο φράγμα.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου, ο 62χρονος πιλότος, Alessandro Muscinelli και η κουνιάδα του, 63χρονη Antonella Pagliarani, η οποία ταξίδευε ως επιβάτης.

Το αυτόγυρο ή γυροκόπτερο είναι ένας τύπος μικρού αεροσκάφους που μοιάζει με ελικόπτερο, αλλά διαφέρει μηχανικά σε ένα βασικό σημείο, ο κινητήρας του δεν κινεί άμεσα τον επάνω ρότορα. Αντίθετα, ο κινητήρας παρέχει μόνο ώθηση προς τα εμπρός, ενώ ο μη κινητήριος ρότορας περιστρέφεται ελεύθερα, διατηρώντας την περιστροφή του χάρη στη ροή του αέρα που διέρχεται από αυτόν, καθώς το σκάφος κινείται προς τα εμπρός, μια κατάσταση κίνησης γνωστή ως αυτοπεριστροφή. Τα γυροκόπτερα είναι ελαφριά, συνήθως διθέσια αεροσκάφη αναψυχής. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε ορεινές περιοχές για πτήσεις περιήγησης σε χαμηλό υψόμετρο, λόγω του σχετικά χαμηλού κόστους τους και της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε χαμηλές ταχύτητες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν την ακριβή ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν το αεροσκάφος σε επαφή με τα καλώδια του τελεφερίκ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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