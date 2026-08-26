Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής: Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις πλημμύρες

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως στην περιοχή ανιχνεύτηκε δόνηση που δεν ήταν σεισμός αλλά προκλήθηκε από κατολίσθηση. Η δόνηση καταγράφηκε ως ισοδύναμη με σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους τουλάχιστον 157 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες. Κατά τις ίδιες πηγές, καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή. Η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς.

Η καταστροφή μέσα από δορυφορικές φωτογραφίες

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν την περιοχή πριν και μετά την καταστροφή από το Planet Labs, τις οποίες ήλεγξε το Reuters, δείχνουν την καταπράσινη, πλούσια σε βλάστηση βουνοπλαγιά να είναι πλέον θαμμένη κάτω από συντρίμμια και πέτρες.

Επάνω το πριν και κάτω το μετά στην Σιάπρου



«Επιβεβαιώνεται ότι ένα σημαντικό τμήμα του κατώτερου μετώπου του παγετώνα κατέρρευσε, προκαλώντας το φαινόμενο - πιθανότατα παρασύροντας ή συμπεριλαμβάνοντας σημαντική ποσότητα βράχων και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στην τεχνική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sikkim στην Ινδία.

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, σημείωσε πως οι εικόνες φαίνεται να δείχνουν ότι ένας μεγάλος όγκος χιονιού έλιωσε το διάστημα των 24 ωρών πριν από την καταστροφή.



«Ορισμένοι από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι από χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνοί πάγοι. Με άλλα λόγια, και χωρίς να έχω δει ακόμη τα δεδομένα από κάποιον μετεωρολογικό σταθμό, πιθανότατα επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε.

Επάνω το πριν και κάτω το μετά στην περιοχή Μανακαμάνα

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε 30 χρόνια, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023. Ο οργανισμός πρόσθεσε την ίδια χρονιά ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα -δύο χώρες που έχουν από τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα- έλιωσαν με 65% ταχύτερο ρυθμό την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με την προηγούμενη.



«Αυτό που μπορώ να δω στις πρωινές δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs, το χαμηλότερο τμήμα του παγετώνα αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και έπεσε πάνω στον πυθμένα της κοιλάδας, 1.200 μέτρα πιο κάτω», εξήγησε ο Σούγκαρ.



Σημείωσε επίσης πως η κατασκευαστική δραστηριότητα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας και «εάν η κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε έναν ρόλο είναι κάτι που αναμφίβολα θα ερευνήσουμε στο εγγύς μέλλον».

Επάνω το πριν και κάτω το μετά στην Χάντγκα-Μπαντζιάνγκ



Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, στην ορεινή περιοχή Ράσουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων.



Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ επιβεβαίωσε από την πλευρά της πως η πλημμύρα σημειώθηκε στον ποταμό Λχέντε εξαιτίας μιας κατολίσθησης η οποία καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων βορειοανατολικά των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.



Οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν επίσης για έναν σεισμό στην περιοχή που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μια χιονοστιβάδα και να οδηγήσει στις πλημμύρες, όμως ο Πρακάς Ποκχαρέλ, ένας γεωλόγος στην Αρχή, διευκρίνισε πως δεν είναι ακόμη σαφές τι οδήγησε στην τραγωδία.



«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από μια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων στην πλευρά του Νεπάλ», επισήμανε ο Ποκχαρέλ, ο οποίος εξέτασε τις εικόνες από το Planet Labs.



Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και σφοδρότητα στα Ιμαλάια και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, την ξηρά και την ατμόσφαιρα στην περιοχή συνιστούν μεγάλη απειλή για τους ανθρώπους, επισημαίνει το International Centre for Integrated Mountain Development.



Ο οργανισμός αυτός ανέφερε σήμερα πως η στιγμιαία πλημμύρα έστειλε ένα σφοδρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων που κατευθύνθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα Μπότε Κόσι και Τρισούλι, ενώ, σύμφωνα με τις αναφορές, η στάθμη του ποταμού στην περιοχή Γκαλτσχί, αυξήθηκε έως και κατά εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.





«Η οικογένειά μου παρασύρθηκε από τα νερά μπροστά στα μάτια μου»

«Τα μέλη της οικογένειάς μου παρασύρθηκαν από την πλημμύρα μπροστά στα μάτια μου», λέει στο BBC η Καλπάνα Μάλα από την περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ.



Λέει ότι ο πατέρας της, η μητέρα της, η αδερφή της και τα παιδιά της αδερφής της παρασύρθηκαν χάθηκαν. «Δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την πλημμύρα. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα», λέει.



«Αυτή η πλημμύρα πήρε τα πάντα, αλλά ο γιος μου και εγώ σκαρφαλώσαμε στην ταράτσα ενός σπιτιού και επιβιώσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε πώς», συμπληρώνει. Ο γιος της Μάλα, λέει ότι έσωσε τη μητέρα του τραβώντας την από το χέρι της.







Μια άλλη γυναίκα, η Γκόμα Πάντιτ, λέει ότι έχει χάσει τα βοοειδή της. «Η γεωργική μου γη παρασύρθηκε. Δέκα σακιά με σπόρους μουστάρδας, τόνοι καλαμποκιού και ορυζώνα έχουν εξαφανιστεί. Δεν έχει μείνει τίποτα», ανέφερε. Την έκταση της καταστροφής περιέγραψε ένας εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας στην Rasuwa. «Υπάρχει καταστροφή όπου κι αν κοιτάξεις. Οι οικισμοί δίπλα στον ποταμό έχουν παρασυρθεί ολοκληρωτικά. Πέντε δικοί μου συγγενείς αγνοούνται», δήλωσε στο Reuters.



Το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua ανέφερε ότι η κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Νεπάλ και έπληξε το συνοριακό πέρασμα του Gyirong, κόβοντας δρόμους, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση στην περιοχή Shigatse, κοντά στα σύνορα.



Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης προκειμένου να αποτραπούν δευτερογενείς καταστροφές.





Αγνοούνται 60 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικό έργο

Την ίδια ώρα, 60 εργαζόμενοι σε υπό κατασκευή υδροηλεκτρικό έργο στο βόρειο Νεπάλ αγνοούνται μετά τις πλημμύρες. Οι εργαζόμενοι απασχολούνταν στο υδροηλεκτρικό έργο Langtang Khola, ισχύος 20 MW, στην περιοχή Rasuwa κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων RSS.



«Το έργο πραγματοποιούσε εργασίες σκυροδέτησης στο εσωτερικό μιας σήραγγας. Η πλημμύρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο έργο», μετέδωσε το πρακτορείο.





Η Rasuwa φιλοξενεί αρκετά υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αξιοποιούν τα ορμητικά ποτάμια της ορεινής περιοχής. Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας του Νεπάλ, επηρεάστηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 430 MW, κυρίως υδροηλεκτρικά έργα. Πρόκειται για περισσότερο από το 12% της συνολικής υδροηλεκτρικής ισχύος της χώρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,2 GW.





«Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι»

Αστυνομία και στρατός συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ.



«Έχουν δοθεί οδηγίες για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα σημεία», δήλωσε. «Οι άνθρωποι που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε επιφυλακή».



«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ.

Στην περιοχή και ο Ερυθρός Σταυρός

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης και αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στην Rasuwa.



«Οι κοινότητες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας», ανέφερε σε ανάρτησή του το περιφερειακό γραφείο του Ερυθρού Σταυρού για την Ασία και τον Ειρηνικό, δημοσιεύοντας παράλληλα βίντεο με ορμητικά νερά να περνούν μέσα από κτίριο.



Η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού στο Νεπάλ έχει «ενεργοποιήσει τις ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, έχει κινητοποιήσει εθελοντές και αναπτύσσει ομάδα έκτακτης ανάγκης με είδη πρώτης ανάγκης».



Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία συνεργάζεται στενά με τις εθνικές οργανώσεις σε περιόδους κρίσεων, δήλωσε έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις.



Η ΕΕ ενεργοποιεί το σύστημα Copernicus: Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Copernicus για να βοηθήσει διασώστες μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.



«Το Copernicus έχει ενεργοποιηθεί για να βοηθήσει στη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών στο Νεπάλ και στην υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας στο πεδίο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X. «Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πρόσθετη ευρωπαϊκή βοήθεια», πρόσθεσε.



Φωτογραφίες από τις πλημμύρες:



Στη φωτογραφία εξωφύλλου σπίτι στην περιοχή Νουακότ

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα