Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣυγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ για το «τσουνάμι» λάσπης: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, αυτό που έγινε ήταν φοβερό
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ για το «τσουνάμι» λάσπης: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, αυτό που έγινε ήταν φοβερό

 26.08.2026 - 23:37
Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ για το «τσουνάμι» λάσπης: Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, αυτό που έγινε ήταν φοβερό

Την κατάσταση που επικρατεί στο Νεπάλ μετά το «τσουνάμι» λάσπης περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος, μεταφέροντας την εικόνα από την περιοχή και κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής: Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις πλημμύρες

«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν από το πρωί. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει», είπε μιλώντας στον Alpha.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος περιέγραψε το μέγεθος του φαινομένου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, τονίζοντας ωστόσο ότι η ένταση της καταστροφής ήταν εξαιρετική. «Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», σημείωσε, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ορμή με την οποία τα νερά παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους.

Σπίτια παρασύρθηκαν, χωριά θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και υποδομές καταστράφηκαν, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο κ. Γιαννακόπουλος ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής και μετά από επικοινωνία του με τις αρμόδιες προξενικές αρχές «δεν υπάρχει Έλληνας ή Κύπριος στη λίστα των αγνοουμένων».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς κρατούμενος βρέθηκε να κάνει podcast μέσα στις Κεντρικές Φυλακές: Τι πραγματικά συνέβη - Ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει
Συγκλονίζει η σύζυγος του 29χρονου Γιώργου: Από το «γίναμε τέσσερις» στο «τώρα που σε έχασα» - Φωτογραφία
Μεγάλη αγωνία για την 75χρονη που χάθηκε από σπίτι της - Κάνει έκκληση προς το κοινό η Αστυνομία -Φωτογραφίες
Θρήνος για την 44χρονη στη Ροδόπη: Την πήρε αιμόφυρτη στην αγκαλιά του ο γιος της και την πήγε στο νοσοκομείο, εκεί του είπαν ότι ήταν νεκρή
Βαρύ πένθος στη Λεμεσό – «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 16 της η Χριστιάνα Ζένιου - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εκατόμβη νεκρών στο Νεπάλ, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής: Ερευνούν εάν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τις πλημμύρες

 26.08.2026 - 23:21
Επόμενο άρθρο

Δύο νεκροί μετά από συντριβή μικρού ελικοπτέρου στην Ιταλία, μπλέχτηκε σε καλώδια τελεφερίκ - Δείτε βίντεο

 27.08.2026 - 00:01
Συγκλίσεις, μεθοδολογία και ΜΟΕ συζήτησαν κατ’ ιδίαν Χριστοδουλίδης-Έρχιουρμαν

Συγκλίσεις, μεθοδολογία και ΜΟΕ συζήτησαν κατ’ ιδίαν Χριστοδουλίδης-Έρχιουρμαν

Θέματα ουσίας και συγκεκριμένα τις συγκλίσεις, αλλά και θέματα μεθοδολογίας και ΜΟΕ συζήτησαν στη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, στα γραφεία της αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, στην νεκρή ζώνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συγκλίσεις, μεθοδολογία και ΜΟΕ συζήτησαν κατ’ ιδίαν Χριστοδουλίδης-Έρχιουρμαν

Συγκλίσεις, μεθοδολογία και ΜΟΕ συζήτησαν κατ’ ιδίαν Χριστοδουλίδης-Έρχιουρμαν

  •  26.08.2026 - 19:55
«Θετικό πρόσημο» από Χριστοδουλίδη για τη συνάντηση με Έρχιουρμάν – Στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα

«Θετικό πρόσημο» από Χριστοδουλίδη για τη συνάντηση με Έρχιουρμάν – Στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα

  •  26.08.2026 - 20:50
«Βόμβες» στη Νεολαία της ΕΔΕΚ- Η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Ζητά την παραίτηση της Προέδρου Σοφίας Μακρή και στηρίζει Κούλλη Μαυρονικόλα

«Βόμβες» στη Νεολαία της ΕΔΕΚ- Η Γενική Γραμματέας της Νεολαίας Ζητά την παραίτηση της Προέδρου Σοφίας Μακρή και στηρίζει Κούλλη Μαυρονικόλα

  •  26.08.2026 - 22:08
Έρχιουρμαν: Καμία δήλωση μετά το τετ α τετ με Χριστοδουλίδη – Τι αναφέρει η «προεδρία» στα κατεχόμενα

Έρχιουρμαν: Καμία δήλωση μετά το τετ α τετ με Χριστοδουλίδη – Τι αναφέρει η «προεδρία» στα κατεχόμενα

  •  26.08.2026 - 21:21
Μέσα σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας η συνέντευξη του Τούρκου βαρυποινίτη – Πολλά τα ερωτηματικά για το βίντεο

Μέσα σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας η συνέντευξη του Τούρκου βαρυποινίτη – Πολλά τα ερωτηματικά για το βίντεο

  •  26.08.2026 - 22:21
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη - Πότε τίθεται σε ισχύ και πόσο θα διαρκέσει

  •  26.08.2026 - 16:45
Από τους 40 βαθμούς στις καταιγίδες: Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση

Από τους 40 βαθμούς στις καταιγίδες: Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση

  •  26.08.2026 - 22:33
Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στο Νεπάλ: Τα σενάρια για το πώς προκλήθηκε το χάος, δείτε συγκλονιστικά βίντεο

Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς στο Νεπάλ: Τα σενάρια για το πώς προκλήθηκε το χάος, δείτε συγκλονιστικά βίντεο

  •  26.08.2026 - 20:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα