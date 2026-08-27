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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Ένταση γύρω από την ενημέρωση Ντανά - Τι ζήτησε τελικά η Λευκωσία από τους διπλωμάτες

 27.08.2026 - 18:00
Κυπριακό: Ένταση γύρω από την ενημέρωση Ντανά - Τι ζήτησε τελικά η Λευκωσία από τους διπλωμάτες

Η Κυβέρνηση δεν ζήτησε από ξένους διπλωμάτες που είναι διαπιστευμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία να μην παρευρεθούν στην ενημέρωση του διαπραγματευτή της Τουρκοκυπριακής πλευράς, Μεχμέτ Ντανά, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σχετικά με δημοσιεύματα περί προσπαθειών από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας να αποτρέψει την παρουσία ξένων διπλωματών στην ενημέρωση από τον κ. Ντανά σχετικά με τις θέσεις της Τ/κ πλευράς στο Κυπριακό, πηγές ανέφεραν ότι ουδέποτε ζητήθηκε από ξένους διπλωμάτες να μην παρευρεθούν.

Σημειώθηκε ότι πραγματοποιούνται ενημερώσεις από Τ/κ πλευράς χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση από την Κυβέρνηση, αλλά ότι σε αυτή την περίπτωση στάλθηκε επιστολόχαρτο με τα σύμβολα του ψευδοκράτους, και ότι αυτό που επικοινωνήθηκε στους ξένους διπλωμάτες ήταν να είναι προσεκτικοί.

Αναφέρθηκε ακόμη, ότι ξένοι διπλωμάτες ενημέρωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών ότι πήραν αυτή την επιστολή με σύμβολα του ψευδοκράτους, και ότι τους μεταφέρθηκε, όπως μεταφέρεται στον οποιονδήποτε, να είναι προσεκτικοί να μην υπάρχουν σύμβολα και έμμεση εργαλειοποίηση της συγκεκριμένης συνάντησης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ενημέρωση από τον κ. Ντανά προς τους ξένους διπλωμάτες πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου.

ΚΥΠΕ

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