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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νομική Υπηρεσία: Δεν παραβίασε τη νομοθεσία περί εράνων η εκστρατεία Δρουσιώτη - «Δεν υφίσταται αντικείμενο διερεύνησης»

 27.08.2026 - 17:32
Νομική Υπηρεσία: Δεν παραβίασε τη νομοθεσία περί εράνων η εκστρατεία Δρουσιώτη - «Δεν υφίσταται αντικείμενο διερεύνησης»

Δεν διαπιστώνεται παραβίαση της νομοθεσίας περί εράνων από τη διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης που διεξήγαγε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία κοινοποιήθηκε ήδη στην Αστυνομία.

Όπως ανέφερε λειτουργός του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας στο ΚΥΠΕ, μετά τη γνωμάτευση αυτή από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, δεν υφίσταται αντικείμενο διερεύνησης από πλευράς της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης είχε πραγματοποιήσει στις αρχές Αυγούστου διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής στήριξης, για την κάλυψη των εξόδων της νομικής του υπεράσπισης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε γνωστοποιήσει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ" στις 11 Αυγούστου ότι «περιήλθε στην αντίληψη της υπηρεσίας ότι διενεργείται εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία εκ πρώτης όψεως κρίθηκε ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί εράνων», και ότι «καθηκόντως ζητήθηκε από την Αστυνομία να το διερευνήσει».

«Εάν από τη διερεύνηση προκύψει ότι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας, κανένας δεν πρόκειται να διωχθεί ή να κατηγορηθεί», είχε αναφέρει.

ΚΥΠΕ

 

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