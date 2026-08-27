«Μονόδρομος» ο κατάλογος διοριστέων και μετά το 2027 - Πυρά ΠΟΕΔ για την πρόταση του ΥΠΑΝ

Όπως ανέφερε η κ. Βασιλείου, κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ «κατέληξε σε σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων και προβληματισμών», τα οποία θα τεθούν ενώπιον της Υπουργού την ερχόμενη Δευτέρα, με στόχο να δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις από πλευράς Υπουργείου.

«Τα ερωτήματα αυτά επιβεβαιώνουν, αφενός ότι έχουμε ενώπιόν μας μια πρόταση με σημαντικά κενά, ασάφειες και ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης», σημείωσε.

«Αφετέρου ότι η θέση της ΠΟΕΔ για διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027, σε συνδυασμό με τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει στις εξετάσεις με τρόπο που να μην αδικούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτές, αποτελεί ουσιαστικά λύση – μονόδρομο», υπογράμμισε.

Σημείωσε πως «μόνο μέσα από μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή και επαρκής στελέχωση των σχολείων όσο και η αρχή της δικαιοσύνης και της μη θυματοποίησης κανενός εκπαιδευτικού».

«Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ένα τόσο σοβαρό και κρίσιμο ζήτημα καλούμαστε να το συζητήσουμε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, με την ευθύνη για αυτή την κατάσταση να βαραίνει αποκλειστικά το Υπουργείο», είπε η κ. Βασιλείου.

Πρόσθεσε πως «εδώ και δύο χρόνια οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αναμένουν την πρόταση του Υπουργείου, έχοντας επανειλημμένα ζητήσει να υπάρξει έγκαιρος και ουσιαστικός διάλογος».

«Αντί αυτού, σήμερα έχουμε ενώπιόν μας ένα κείμενο το οποίο, πέρα από την καθυστέρηση με την οποία κατατέθηκε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, καθώς αφήνει αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ως προς τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει για τους εκπαιδευτικούς και τη στελέχωση των σχολείων», είπε.

«Εύλογα, λοιπόν, διερωτόμαστε αν αυτή η παρατεταμένη καθυστέρηση ήταν σκόπιμη ή αν, τουλάχιστον, δημιουργεί σήμερα μια κατάσταση κατά την οποία επιχειρείται, υπό την πίεση του χρόνου, να επιβληθεί ως τετελεσμένη μια συγκεκριμένη θέση του Υπουργείου», ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ.

Τόνισε πως «δεν είναι δυνατόν ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον εκατοντάδων εκπαιδευτικών, τη διαδικασία διορισμού και, κατ’ επέκταση, την ίδια τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, να αντιμετωπίζεται με όρους χρονικής πίεσης και τεχνητών διλημμάτων».

Κλείνοντας, ανέφερε πως αυτό που απαιτείται τώρα «είναι χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση, καθαρές απαντήσεις και μια λύση που δεν θα δημιουργεί νέες αδικίες».

«Η ΠΟΕΔ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με συνέπεια τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, επιμένοντας σε μια λύση που θα διασφαλίζει τόσο την επαρκή στελέχωση των σχολείων όσο και την αξιοπρέπεια και τη μη θυματοποίηση κάθε εκπαιδευτικού», κατέληξε η κ. Βασιλείου.

ΚΥΠΕ