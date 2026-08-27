Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε αναμένονται βροχές, καταγίδες, χαλάζι και ισχυροί ανέμοι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια, τα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ αργότερα στα βόρεια και τα ανατολικά πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες αναμένεται να συνοδεύονται από χαλάζι αλλά και ριπαίους ανέμους. Τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Την Κυριακή, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους. Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα βρεθεί πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα και τη Δευτέρα, για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.