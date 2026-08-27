Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο ΝΕΣΤΩΡ - Τέσσερις ώρες χρειάστηκαν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η άμεση κινητοποίηση και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, συνέβαλαν στην ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η οποία είχε διακοπεί μετά το τροχαίο.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες και χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το φορτηγό που ανατράπηκε μετέφερε χαλίκια και ρυμουλκούσε δεύτερη αρθρωτή καρότσα, γεγονός που δυσκόλευε τη μετακίνησή του.

Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν άμεσα οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, υπό τον συντονισμό της Τροχαίας και του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρειάστηκε να απομακρυνθεί το φορτίο που είχε χυθεί στο οδόστρωμα, ενώ τα εμπλεκόμενα οχήματα μετακινήθηκαν με τη βοήθεια ιδιωτικών γερανών.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στη διοχέτευση των οχημάτων μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να καταστεί ασφαλής η διέλευση από τον αυτοκινητόδρομο.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, το περιστατικό αποτέλεσε στην πράξη την πρώτη εφαρμογή της φιλοσοφίας του Σχεδίου ΝΕΣΤΩΡ, το οποίο καταρτίστηκε μετά από προηγούμενο σοβαρό συμβάν, κατά το οποίο ο αυτοκινητόδρομος είχε παραμείνει κλειστός για περίπου επτά ώρες.

Η σημερινή επιχείρηση, σύμφωνα με το Υπουργείο, ανέδειξε τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, του σαφούς συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών στο οδικό δίκτυο.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνεχάρη την Αστυνομία, τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τα ιδιωτικά συνεργεία και τους χειριστές των γερανών που συμμετείχαν στην επιχείρηση, για την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή τους στην ασφαλή ολοκλήρωσή της.

Βασικός στόχος του Σχεδίου ΝΕΣΤΩΡ είναι η άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, ο αποτελεσματικός συντονισμός και η όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλής αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών.