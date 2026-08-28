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ΔΙΕΘΝΗ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο λίμνες

 28.08.2026 - 06:48
Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο λίμνες

Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών που εντοπίζονται κάτω από τις λάσπες στο Νεπάλ, σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

 

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί είναι 469, ενώ περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στο κινεζικό Θιβέτ.

Προειδοποιήσεις για νέες πλημμύρες

Οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έχουν εκδώσει επείγουσες προειδοποιήσεις σχετικά με τον κίνδυνο δευτερογενών πλημμυρών σε ολόκληρη την παραμεθόρια περιοχή των Ιμαλαΐων, μετά τη δημιουργία δύο λιμνών που έχουν φραχθεί από συντρίμμια.

Επίσημες αναφορές υποδεικνύουν ότι οι νεοσυσταθείσες υδάτινες εκτάσεις απειλούν κοινότητες που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες άτομα.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ εξέδωσε έκτακτη προειδοποίηση σχετικά με την άνοδο της στάθμης των υδάτων σε μια λίμνη που σχηματίστηκε από συντρίμμια κατολισθήσεων τα οποία φράζουν την κύρια κοίτη ενός ποταμού.

Προειδοποιήσεις στους κατοίκους

Επιπλέον, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους των περιοχών κατάντη, τους ταξιδιώτες και τα συνεργεία διάσωσης στο πεδίο να διατηρήσουν τη μέγιστη επαγρύπνηση και να εκκενώσουν τις χαμηλού υψομέτρου όχθες των ποταμών. Κατά συνέπεια, η προληπτική παρακολούθηση έχει ενταθεί προκειμένου να μετριαστούν οι απώλειες σε περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας από διάρρηξη φράγματος.

 

Σημειώνεται ότι συνολικά 555 τουρίστες και 499 κάτοικοι του Θιβέτ απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από σημείο στο οποίο είχαν παγιδευτεί μετά την κατολίσθηση, όπως ενημέρωσε κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Εκτιμήσεις των κινεζικών αρχών

Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές αρχές στο Θιβέτ προβλέπουν εισροή σχεδόν τριών εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού — που ισοδυναμεί περίπου με 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων — σε μια λίμνη που έχει πρόσφατα φραχθεί, κατά τις επόμενες ημέρες.

Ως αποτέλεσμα, οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για αυξημένους κινδύνους διάρρηξης, αναμένοντας ότι η εισροή νερού θα φτάσει στο μέγιστο όγκο της έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Δορυφορικές εικόνες

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και την αλλοίωση του περιβάλλοντος από τον όγκο νερού.

Εικόνα από την κοιλάδα Σιραπού Μπεσί πριν και μετά την πλημμύρα.

APTOPIX Nepal Flash Floods

Vantor Δορυφορική εικόνα του Syapru Besi στο Νεπάλ στις 18 Οκτωβρίου 2023

Satellite image ©2026 Vantor
APTOPIX Nepal Flash Floods

Vantor: Δορυφορική εικόνα του Syapru Besi, Nepal την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

Satellite image ©2026 Vantor

Εικόνα από ένα εργοστάσιο τσιμέντου, πριν και μετά

Nepal Flash Floods

Vantor: Δορυφορική εικόνα από εργοστάσιο τσιμέντου στις 18 Οκτωβρίου 2023

Satellite image ©2026 Vantor
Nepal Flash Floods

Vantor: Δορυφορική εικόνα από εργοστάσιο τσιμέντου στις 27 Αυγούστου 2026

Satellite image ©2026 Vantor

Κτήρια και γέφυρα θάφτηκαν κάτω από τις λάσπες στον ποταμό Τρισούλι

Nepal Flash Floods

Κτήρια και γέφυρα στον ποταμό Τρισούλι, 19 Αυγούστου 2024

Satellite image ©2026 Vantor
Nepal Flash Floods

Κατεστραμμένη γέφυρα και κτήρια στον ποταμό Τρισούλι

Satellite image ©2026 Vantor

Ολική καταστροφή του συνοριακού περάσματος μεταξύ Κίνας και Νεπάλ

Nepal Flash Floods

Σύνορα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ

Satellite image ©2026 Vantor
Nepal Flash Floods

Σύνορα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ

Satellite image ©2026 Vantor

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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