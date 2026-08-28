Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕορτολόγιο: Τα δύο πολύ σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Δείτε ποια είναι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Τα δύο πολύ σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Δείτε ποια είναι

 28.08.2026 - 06:31
Εορτολόγιο: Τα δύο πολύ σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Δείτε ποια είναι

Σήμερα Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Μάρτυρος Δάμωνος πρεσβυτέρου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα Δάμων και Δάμωνας

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο πάτερ Μάριος Παπαχρυσάνθου - Θλίψη στους κόλπους της εκκλησίας
«Παρκάρουμε όπου θέλουμε»: Αγνόησαν εντελώς τις γραμμές σε χώρο στάθμευσης στην Κύπρο
Καταγγελία μητέρας στην Κύπρο - «Αγοράσαμε μακαρόνια από γνωστή αλυσίδα, είδαμε μαύρα ζωύφια μέσα» -Φωτογραφία
Σοκ για Κύπρια: Της χτύπησαν το αυτοκίνητο και έφυγαν - Δεν περίμενε όμως αυτό που ακολούθησε
Κύπρια παρήγγειλε πίτα σουβλάκι από τη γειτονιά της και δείτε τι παρέλαβε: «Γιατί δεν την πέταξες;» - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεύτερη ανάγνωση: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Κυπριακό με ορίζοντα τη Νέα Υόρκη – Το στοίχημα των επόμενων συναντήσεων

 28.08.2026 - 06:28
Επόμενο άρθρο

Αλλάζει απότομα ο καιρός - Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού

 28.08.2026 - 06:33
Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

  •  28.08.2026 - 06:23
Δεύτερη ανάγνωση: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Κυπριακό με ορίζοντα τη Νέα Υόρκη – Το στοίχημα των επόμενων συναντήσεων

Δεύτερη ανάγνωση: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι το Κυπριακό με ορίζοντα τη Νέα Υόρκη – Το στοίχημα των επόμενων συναντήσεων

  •  28.08.2026 - 06:28
Στο ΤΑΕ ο Μακάριος Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» - «Πραγματικά ντράπηκα για τη χώρα μου»

Στο ΤΑΕ ο Μακάριος Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» - «Πραγματικά ντράπηκα για τη χώρα μου»

  •  27.08.2026 - 18:55
Το μήνυμα της ΥΠΑΝ μετά τη συνάντηση με ΟΕΛΜΕΚ - «Λύσεις που αντέχουν στον χρόνο»

Το μήνυμα της ΥΠΑΝ μετά τη συνάντηση με ΟΕΛΜΕΚ - «Λύσεις που αντέχουν στον χρόνο»

  •  27.08.2026 - 20:47
Αλλάζει απότομα ο καιρός - Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού

Αλλάζει απότομα ο καιρός - Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού

  •  28.08.2026 - 06:33
Το άλλο δόγμα: Θράκη, Αιγαίο, στο βάθος Κύπρος 

Το άλλο δόγμα: Θράκη, Αιγαίο, στο βάθος Κύπρος 

  •  27.08.2026 - 20:53
Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο ΝΕΣΤΩΡ - Τέσσερις ώρες χρειάστηκαν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο ΝΕΣΤΩΡ - Τέσσερις ώρες χρειάστηκαν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας

  •  27.08.2026 - 21:20
Εορτολόγιο: Τα δύο πολύ σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Δείτε ποια είναι

Εορτολόγιο: Τα δύο πολύ σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Δείτε ποια είναι

  •  28.08.2026 - 06:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα