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ΔΙΕΘΝΗ

Ο εφιάλτης δεν τελειώνει: Σε επιφυλακή Νεπάλ και Κίνα - Η επόμενη καταστροφή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη

 27.08.2026 - 23:00
Ο εφιάλτης δεν τελειώνει: Σε επιφυλακή Νεπάλ και Κίνα - Η επόμενη καταστροφή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη

Νεπάλ και Κίνα προειδοποίησαν την Πέμπτη για νέο κίνδυνο πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς δύο λίμνες που σχηματίστηκαν εκατέρωθεν των συνόρων τους απειλούν να υπερχειλίσουν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της Τετάρτης.

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που έπληξαν παραμεθόριες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ στην Κίνα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 362 ανθρώπων. Οι δύο χώρες αποδίδουν την καταστροφή σε κατάρρευση παγετώνα, η οποία παρέσυρε βράχους, πάγο, λάσπη και συντρίμμια στα ορεινά ποτάμια.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι λίμνη που σχηματίστηκε από φερτά υλικά τα οποία έφραξαν ποταμό στο σημείο της καταστροφής συνεχίζει να ανεβαίνει και κινδυνεύει να σπάσει. Κάλεσε κατοίκους, επιβάτες και διασώστες στις χαμηλότερες όχθες να απομακρυνθούν από ποτάμια και άλλες επικίνδυνες περιοχές.

Από την πλευρά της, η Κίνα προειδοποίησε ότι περίπου τρία εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να εισρεύσουν τις επόμενες τρεις ημέρες σε ήδη φραγμένη λίμνη στη δική της πλευρά των συνόρων, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ρήξης.

Η κορύφωση της ροής αναμένεται γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι βροχοπτώσεις που προβλέπονται για την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο όγκος του νερού συνεχίζει να αυξάνεται και μαζί του αυξάνεται και ο κίνδυνος», δήλωσε ο Ζου Τζινφένγκ ερευνητής στο κινεζικό Υπουργείο Υδάτινων Πόρων.

Μετά την προειδοποίηση, ορισμένοι διασώστες στο Νεπάλ άρχισαν να μετακινούνται σε υψηλότερα σημεία για λόγους ασφαλείας.

ΚΥΠΕ

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