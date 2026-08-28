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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το Κυπριακό, η ρύπανση της Λεμεσού και το σχέδιο Μαλά

 28.08.2026 - 08:35
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο το Κυπριακό, η ρύπανση της Λεμεσού και το σχέδιο Μαλά

Το Κυπριακό, η θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό, οι προτάσεις της επιτροπής Μαλά για την αναδιοργάνωση της κυπριακής κτηνοτροφίας και η επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον εθελοντών της Νέας Σαλαμίνας, είναι τα κύρια θέματα που προβάλλουν οι εφημερίδες την Παρασκευή.

«Τα τηλεφωνήματα γύρισαν μπούμερανγκ», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Αλήθεια», γράφοντας ότι η Λευκωσία διαψεύδει μέσω ανώνυμων πηγών στο ΚΥΠΕ ότι ζήτησε από πρεσβείες να απέχουν από την ενημέρωση Ντανά, αλλά ότι παραδέχεται παρέμβαση. Αλλού γράφει για την κατάσταση στο Νεπάλ μετά την κατολίσθηση. Σε άλλο θέμα γράφει για πρόταση Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού για πλαφόν στις ΑΠΕ με την εκτίμηση ότι θα πέσει η τιμή ρεύματος κατά 1,8%.

Ο «Πολίτης», υπό τον τίτλο «SOS Λεμεσού για τη θαλάσσια ρύπανση», γράφει στο κύριο θέμα του ότι η ευρεία σύσκεψη για τη θαλάσσια ρύπανση στη Λεμεσό ανέδειξε πλήθος πιθανών πηγών χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε σαφή υπεύθυνο. Αλλού αναφέρεται σε βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η επιτροπή υπό τον Σταύρο Μαλά προτείνει ριζική αναδιοργάνωση της κυπριακής κτηνοτροφίας.

Ο «Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Με €610 εκατομ. τ’ αλλάζει όλα ο Στ. Μαλάς», αναφέρει στο κύριο θέμα του ότι αποκαλύπτει το δωδεκαετές σχέδιο για την κτηνοτροφία. Σε άλλο θέμα καταγράφει τις τιμές των σχολικών ειδών σημειώνοντας ότι έχουν πολύ μεγάλο εύρος. Αλλού αναφέρεται σε ασύλληπτη τραγωδία στο Νεπάλ.

«Από τα λόγια στην πράξη…» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Χαραυγή», σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις των δύο ηγετών ξεκλειδώνουν την προοπτική για ουσιαστική πρόοδο. Αλλού αναφέρεται σε επικίνδυνα σχολικά είδη για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών, ενώ ότι οι σχολικές τσάντες φτάνουν μέχρι και €209,95. Σε άλλο θέμα γράφει ότι βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου οι προτάσεις της επιτροπής Μαλά και ότι οι αγροτικές οργανώσεις καλούν την Κυβέρνηση να τις εφαρμόσει.

«Η πίεση αυξάνεται για τα ακάθαρτα νερά» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», η οποία γράφει ότι υπάρχει σχεδιασμός για πιο αυστηρούς ελέγχους για την πάταξη της μόλυνσης στη Λεμεσό. Τα ηλεκτρικά σκούτερ μπορούν να κατασχεθούν σε περιπτώσεις οδικών παραβιάσεων από τους ιδιοκτήτες τους, γράφει σε άλλο θέμα. Αλλού αναφέρεται σε δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα σε συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις θα εφαρμοστούν σταδιακά σε διάστημα έξι ετών.

Η εβδομαδιαία εφημερία «Γνώμη», υπό τον  τίτλο «Φασιστική πρόκληση εκτός ορίων!» αναφέρεται στο κύριο θέμα της στην επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον εθελοντών στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας. Αλλού γράφει ότι η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε δεύτερο κούρεμα καταθέσεων λόγω της τεράστιας διαφοράς μεταξύ των δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων.

«Κυπριακό: Ετοιμασία πακέτου για τον Σεπτέμβριο» τιτλοφορεί  το κύριο θέμα της η επίσης εβδομαδιαία «Το Κυπριακό Ποντίκι», επικαλούμενη πληροφορίες ότι ο ΟΗΕ στοχεύει στην κωδικοποίηση «των λεγόμενων συγκλίσεων». Σε άλλο θέμα γράφει για το τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη σαλμονέλα. Αλλού αναφέρεται στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και τις κατατάξεις πανεπιστημίων σε Κύπρο και Ελλάδα.

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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