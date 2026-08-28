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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Έχασε χιλιάδες ευρώ 53χρονος στη Λευκωσία

 28.08.2026 - 08:20
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Έχασε χιλιάδες ευρώ 53χρονος στη Λευκωσία

Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά στην επαρχία Λευκωσίας η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες στο ΤΑΕ Λευκωσίας, άντρας ηλικίας 53 ετών.

Συγκεκριμένα, στις 26 Αυγούστου, ο 53χρονος δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο, που μιλούσε ελληνικά και που του ανέφερε ότι θα τον βοηθούσε να εξαργυρώσει κέρδη που αποκόμισε από παλαιότερες επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα. Το ύποπτο πρόσωπο παρέπεμψε τον 53χρονο σε δεύτερο ύποπτο, δήθεν προϊστάμενο του, που ζήτησε από τον 53χρονο να φυλάξει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο, συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή.

Αφού ο 53χρονος ακολούθησε τις οδηγίες των υπόπτων, τους έδωσε πρόσβαση στον διαδικτυακό τραπεζικό λογαριασμό του, με αποτέλεσμα οι δράστες να διενεργήσουν αριθμό συναλλαγών, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 65,415 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Η Αστυνομία, με αφορμή και την νέα αυτή καταγγελία απάτης, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό. Επισημαίνεται ότι, η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Σε σχέση με τη διενέργεια οποιωνδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, προτρέπεται το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.

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