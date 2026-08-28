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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί Προσοχή: Κλειστή για δύο ώρες λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε σε ποιο σημείο

 28.08.2026 - 09:06
Οδηγοί Προσοχή: Κλειστή για δύο ώρες λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο: Δείτε σε ποιο σημείο

Κλειστή η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας παρά το Πέρα Χωρίο Νήσου.

Κλειστή θα είναι από τις 9.30 το πρωί σήμερα [Παρασκευή 28/08], μέχρι τις 11.00π.μ., η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, στο τμήμα μεταξύ της εξόδου προς Λύμπια και της συμβολής με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, παρά την Αλάμπρα και το Πέρα Χωρίο Νήσου.

Το τμήμα της δεξιάς λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου θα παραμείνει κλειστό, για σκοπούς εργασιών καθαρισμού του δρόμου. Η τροχαία κίνηση προς Λευκωσία θα διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.

Οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στο τμήμα του δρόμου όπου θα διεξάγονται οι εργασίες.

 

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