Στην Κύπρο αγαπημένος τραγουδιστής - Επιστρέφει για δύο ξεχωριστές συναυλίες

Επιστρέφει στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο, για δύο μουσικές βραδιές που θα σηματοδοτήσουν και την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής του περιοδείας.

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