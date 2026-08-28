Στην Κύπρο αγαπημένος τραγουδιστής - Επιστρέφει για δύο ξεχωριστές συναυλίες

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη
Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.