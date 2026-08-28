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Μυστήριο 2.000 ετών στην Ιερουσαλήμ: Ευρήματα που ταιριάζουν με τη Βίβλο «δείχνουν» τον τόπο ταφής του Ιησού

 28.08.2026 - 08:25
Μυστήριο 2.000 ετών στην Ιερουσαλήμ: Ευρήματα που ταιριάζουν με τη Βίβλο «δείχνουν» τον τόπο ταφής του Ιησού

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τις περιγραφές της Καινής Διαθήκης για τον τόπο όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ενταφιάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Ιταλοί αρχαιολόγοι εντόπισαν ίχνη ενός αρχαίου ταφικού τοπίου, με λαξευμένους στον βράχο τάφους, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και έναν κήπο, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία να αποδεικνύουν ότι πρόκειται πράγματι για τον τάφο του Ιησού.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο αρχαιολογικό περιοδικό της Ιερουσαλήμ «Liber Annuus».

«Έχουμε βρει στοιχεία ενός ταφικού τοπίου», δήλωσε η επικεφαλής της ανασκαφής, Φραντσέσκα Ρομάνα Στασόλα, από το Πανεπιστήμιο «La Sapienza» της Ρώμης, μιλώντας στην Daily Mail.

Οι ερευνητές πραγματοποιούσαν ανασκαφές στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, τον ναό του 4ου αιώνα που ανεγέρθηκε πάνω από τον τόπο όπου, σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Ιησούς σταυρώθηκε, ενταφιάστηκε και αναστήθηκε την Κυριακή του Πάσχα.

Ο Ναός αποτελεί έκτοτε έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος του χριστιανικού κόσμου και προσελκύει περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Τι βρήκαν κάτω από τον Ναό της Αναστάσεως

Οι ανασκαφές άρχισαν το 2022, στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης του δαπέδου του Ναού, και κατά τις τελευταίες φάσεις τους, το 2025, οι αρχαιολόγοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερο αρχαίο τοπίο.

Κάτω από τον ναό εντόπισαν ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργημένα τμήματα γης, τάφους λαξευμένους στον βράχο και έναν αρχαίο κήπο.

Τα ευρήματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ομοιοτήτων τους με την περιγραφή στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «Στον τόπο όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς υπήρχε κήπος, και μέσα στον κήπο ένας καινούργιος τάφος, στον οποίο δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς».

Παρότι δεν εντοπίστηκε ανθρώπινο λείψανο στον συγκεκριμένο τάφο, οι αρχαιολόγοι θεωρούν αξιοσημείωτες τις αντιστοιχίες ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του χώρου και στις βιβλικές αναφορές.

Το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αναφέρει επίσης ότι η σταύρωση πραγματοποιήθηκε κοντά στην Ιερουσαλήμ, ενώ στην Προς Εβραίους Επιστολή αναφέρεται ότι ο Ιησούς υπέφερε «έξω από την πύλη» της πόλης.

Το σημείο όπου βρισκόταν το λατομείο ήταν πράγματι έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατά την εποχή του Ιησού.

Τμήματα του λατομείου είχαν βάθος περίπου έξι μέτρων και είχαν γεμίσει με χώμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιοχή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για καλλιέργειες.

Ελιές και αμπέλια από την εποχή του Ιησού

Την αγροτική χρήση της περιοχής ενισχύει η ανακάλυψη στοιχείων που συνδέονται με ελαιόδεντρα και αμπέλια και χρονολογούνται στην περίοδο κατά την οποία πιστεύεται ότι πέθανε ο Ιησούς, περίπου το 33 μ.Χ.

«Το Ευαγγέλιο αναφέρει μια πράσινη περιοχή μεταξύ του Γολγοθά και του τάφου και εμείς εντοπίσαμε αυτά τα καλλιεργημένα χωράφια», δήλωσε η Στασόλα στους Times of Israel.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ίδιοι οι τάφοι. Ήταν λαξευμένοι απευθείας στον βράχο, αποδεικνύοντας ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν πράγματι ως τόπος ταφής.

Το χαρακτηριστικό αυτό παρουσιάζει αντιστοιχίες με τις περιγραφές των Ευαγγελίων του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, σύμφωνα με τις οποίες ο τάφος του Ιησού είχε λαξευτεί στον βράχο.

Η κατασκευή των Ρωμαίων που «σφράγισε» έναν τάφο

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχαιολόγοι δεν περιορίζονται στις αντιστοιχίες με τα βιβλικά κείμενα.

Ένας συγκεκριμένος ταφικός θάλαμος είχε αποκλειστεί από ρωμαϊκή κατασκευή που ανεγέρθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αδριανού, τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Περίπου 200 χρόνια αργότερα, την εποχή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, οι οικοδόμοι που εργάζονταν στην περιοχή κατέστρεψαν τη ρωμαϊκή κατασκευή και ανέσκαψαν το σημείο, αποκαλύπτοντας ξανά τον τάφο.

Στη συνέχεια τον απομόνωσαν από τους υπόλοιπους ταφικούς θαλάμους και δημιούργησαν γύρω του ένα ξεχωριστό χριστιανικό προσκύνημα, όπου οι πιστοί μπορούσαν να συγκεντρώνονται και να προσεύχονται.

Τι μπορεί – και τι δεν μπορεί – να αποδείξει η ανακάλυψη

Τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν οριστικά ότι ο συγκεκριμένος χώρος ήταν πράγματι ο τόπος ταφής του Ιησού. Ωστόσο, η προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξής του ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ενισχύει την εκτίμηση ότι η γνώση για τη σημασία του συγκεκριμένου σημείου ενδέχεται να είχε μεταδοθεί από τις πρώτες γενιές χριστιανών.

Για τη Στασόλα, άλλωστε, η μεγάλη σημασία της ανασκαφής δεν περιορίζεται στην προσπάθεια επιβεβαίωσης μιας βιβλικής αφήγησης.

«Ο πραγματικός θησαυρός που αποκαλύπτουμε είναι η ιστορία των ανθρώπων που έκαναν αυτόν τον τόπο αυτό που είναι, εκφράζοντας εδώ την πίστη τους», δήλωσε στους Times of Israel.

«Είτε κάποιος πιστεύει είτε όχι στην ιστορικότητα του Παναγίου Τάφου, το γεγονός ότι γενιές ανθρώπων πίστεψαν σε αυτήν είναι αντικειμενικό. Η ιστορία αυτού του τόπου είναι η ιστορία της Ιερουσαλήμ και, τουλάχιστον από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μετά, είναι η ιστορία της λατρείας του Ιησού Χριστού», πρόσθεσε.

Protothema.gr 

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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