Πώς έγινε η τραγωδία με τη 18χρονη σε καταρράκτη στη Βέροια: Το «αχ» πριν πέσει στο νερό και η προσπάθεια του φίλου της να τη σώσει

Η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε αύριο τα 18α γενέθλιά της, είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δυο τους έμπαιναν και έβγαιναν από το νερό στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταρράκτη και η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει μεγάλο βάθος στο συγκεκριμένο σημείο.

Κάποια στιγμή η κοπέλα φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της, προκειμένου να τη φωτογραφίσει. Τότε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακούστηκε να λέει «αχ» και αμέσως μετά έπεσε μέσα στο νερό.

Αρχικά, ο 17χρονος θεώρησε ότι η φίλη του αστειευόταν. Όταν, όμως, αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί, προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό, χωρίς να τα καταφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8).

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, καθώς και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Παρά την κινητοποίηση, η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.

Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν μαζί με την κοπέλα την ώρα του περιστατικού, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, ενώ κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο προκειμένου να εξεταστεί το φωτογραφικό υλικό και να αναζητηθούν στοιχεία που ενδεχομένως φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της στο νερό.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπόθεση εξετάζεται ως δυστύχημα. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι η 18χρονη, η οποία είχε ιστορικό επιληψίας, ενδέχεται να υπέστη επιληπτική κρίση ή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο νερό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα