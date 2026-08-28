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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

 28.08.2026 - 11:17
Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, προκειμένου να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πρωί της Παρασκευής στο Υπουργείο, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να συνεδριάζουν δύο φορές τη βδομάδα.

Συγκεκριμένα, θα συνεδριάζουν τα πρωινά κάθε Δευτέρας και Πέμπτης τις επόμενες βδομάδες, μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, το Σώμα θα συνεδριάσει στις 4:30μμ.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υπουργός εξέφρασε την πρόθεση για εντατικές διαβουλεύσεις, σημειώνοντας ότι νομοτεχνικά υπάρχουν περιθώρια για τροποποιήσεις στην πρόταση που δόθηκε στους κοινωνικούς εταίρους.

Νωρίτερα, η Τεχνική Επιτροπή ενημερώθηκε από το Υπουργείο για τον πυλώνα μηδέν, που αφορά την κοινωνική πολιτική του κράτους για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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