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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρία: Νέα δυναμική στην οικονομική-επιχειρηματική συνεργασία από επίσκεψη ΠτΔ στο Καζακστάν

 28.08.2026 - 11:41
Προεδρία: Νέα δυναμική στην οικονομική-επιχειρηματική συνεργασία από επίσκεψη ΠτΔ στο Καζακστάν

Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν προσέδωσε νέα δυναμική στην οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη στην Αστάνα στις αρχές Ιουνίου, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν ανέδειξε, «πέραν της ιστορικής της διάστασης, τη συνεπή θέση αρχών του Καζακστάν υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη βάση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η απονομή, εξάλλου, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Παρασήμου του Τάγματος Φιλίας, της ανώτατης κρατικής διάκρισης του Καζακστάν, σημειώνεται, «συνιστά σαφή αναγνώριση του επιπέδου των διμερών σχέσεων και της κοινής πολιτικής βούλησης για περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

«Την ίδια στιγμή, η επίσκεψη προσέδωσε νέα δυναμική στην οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, με τις δύο χώρες να αναγνωρίζουν τις σημαντικές προοπτικές για συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα», προστίθεται. Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, με σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστη πύλη για το Καζακστάν προς την ευρωπαϊκή αγορά και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει η Προεδρία.

Αντίστοιχα, σημειώνει, το Καζακστάν, ως σημαντικό οικονομικό και μεταφορικό κέντρο της Κεντρικής Ασίας, προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα, δημιουργώντας ένα πιο σταθερό και δομημένο πλαίσιο συνεργασίας, με προοπτικές στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, της ενέργειας, της τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας, της υγείας και του τουρισμού.

 

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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