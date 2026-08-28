Προσοχή: Καταζητείται 21χρονος για σοβαρά αδικήματα - Μήπως τον είδατε; Φωτογραφία

Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027
Την συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συζητήσει το Υπουργικό Συμβούλιο το Σάββατο στη συνεδρία του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, επεσήμανε.