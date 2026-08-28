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ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα - Συντετριμμένη η σύζυγός του - Δείτε βίντεο

 28.08.2026 - 12:37
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα - Συντετριμμένη η σύζυγός του - Δείτε βίντεο

Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, τον Δημήτρη Κόκοτα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες οι οποίοι συγκεντρώνονται ήδη στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας. Η Κατερίνα Κόκοτα, συντετριμμένη, βρίσκεται εκεί από νωρίς και υποδέχεται τον κόσμο.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ., με την εκκλησία να έχει γεμίσει με στεφάνια προς τιμήν του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του θανάτου του.

Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Η σορός του Δημήτρη Κόκοτα έφτασε στο ναό λίγο πριν τις 11:00 π.μ. και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, λίγο μετά την άφιξή του, μίλησε στην κάμερα, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του καλού του φίλου: «Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν έχω καταλάβει ότι έχω έρθει για να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουμε τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα», είπε.

Όπως εξήγησε, οι δύο άντρες συνδέονταν από παιδιά: «Είχαμε κάνει τα πάντα μαζί. Θα κρατήσω το χαμόγελό του», επισήμανε.

Η Σάντρα Βουτσά, η οποία είναι ιδιαίτερα δεμένη με την οικογένεια του τραγουδιστή, συγκινημένη χαιρέτησε τα αγαπημένα πρόσωπα του Δημήτρη Κόκοτα.

Ο Λάμπρος Καρελάς, μέλος του συγκροτήματος «Τα παιδιά από την Πάτρα» επισήμανε πως έδωσε το παρών ως πρόεδρος της Ένωσης τραγουδιστών Ελλάδος «για να τιμήσει τη μνήμη και την τιμή ενός πολύ άξιου ανθρώπου που λεγόταν Δημήτρης Κόκοτας». «Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Δημήτρη και μάλιστα λίγες ημέρες πριν πάθει ό,τι έπαθε και μπήκε στο νοσοκομείο, είχε έρθει στον χώρο που δουλεύω στο Μοσχάτο και τραγουδήσαμε μαζί. Μετά έπαθα σοκ όταν το έμαθα. Είναι τεράστια η απώλεια, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας», είπε.

Ο Λάμπρος Καρελάς, μέλος του συγκροτήματος «Τα παιδιά από την Πάτρα» επισήμανε πως έδωσε το παρών ως πρόεδρος της Ένωσης τραγουδιστών Ελλάδος «για να τιμήσει τη μνήμη και την τιμή ενός πολύ άξιου ανθρώπου που λεγόταν Δημήτρης Κόκοτας». «Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Δημήτρη και μάλιστα λίγες ημέρες πριν πάθει ό,τι έπαθε και μπήκε στο νοσοκομείο, είχε έρθει στον χώρο που δουλεύω στο Μοσχάτο και τραγουδήσαμε μαζί. Μετά έπαθα σοκ όταν το έμαθα. Είναι τεράστια η απώλεια, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας», είπε.

Ακολούθησαν ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σύζυγό του Αντελίνα, καθώς και ο Γιώργος Λεμπέσης με τη σύζυγό του.

Με την παρουσία τους τίμησαν επίσης τον τραγουδιστή ο Νίκος Κοκλώνης και ο Τρύφωνας Σαμαράς.

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Γρηγόρης Μπιθικώτσης



Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Σάντρα Βουτσά

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Στέλιος Διονυσίου

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Νίκος Βουρλιώτης
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Διονύσης Σχοινάς

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας και το δημοτικό συμβούλιο
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Διονυσίου

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Πηνελόπη Αναστασοπούλου

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Φοίβος
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Γιώργος Λεμπέσης

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Γιώργος Θεοφάνους
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Τρύφωνας Σαμαράς, Νίκος Κοκλώνης

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του

 

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, συντετριμμένη η σύζυγός του


Η ταφή του Δημήτρη Κόκοτα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών.

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