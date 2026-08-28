Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση

 28.08.2026 - 11:12
Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου, έκανε λόγο σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Ανώτερος Μετεωρολογικός Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλης Μούσκος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι νωρίς το βράδυ σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, προσθέτοντας πως προγραμματίζεται να εκδοθεί σχετική προειδοποίηση το απόγευμα της Παρασκευής, η οποία έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι πορτοκαλί λόγω της έντασης των φαινομένων.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, σημείωσε ότι από τους 39 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό και τους 34 στα παράλια την Παρασκευή θα πέσει το Σάββατο στους 30, ωστόσο από την Κυριακή και μετά θα αρχίζει να ανεβαίνει, επανερχόμενη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι την Τρίτη, γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό και 32 στα παράλια.

Συμπλήρωσε ότι παραμένει κάποια αστάθεια στα ορεινά τις επόμενες μέρες με μεμονωμένες βροχές την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, ενώ παροδικές βροχές και χαλάζι ενδέχεται να σημειωθούν και σήμερα.

Συνέστησε επίσης προσοχή στους οδηγούς που θα κινούνται στους δρόμους το Σάββατο, καθώς και αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στην Πάφο για τον θάνατο του Πατέρα Μάριου Παπαχρυσάνθου – Πότε θα γίνει η κηδεία
Τα 4 πιο τυχερά ζώδια για τον Σεπτέμβριο - Νέες γνωριμίες και λεφτά
Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 76χρονο - Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός
Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο λίμνες
Στην Κύπρο αγαπημένος τραγουδιστής - Επιστρέφει για δύο ξεχωριστές συναυλίες
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Έχασε χιλιάδες ευρώ 53χρονος στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

 28.08.2026 - 10:58
Επόμενο άρθρο

Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

 28.08.2026 - 11:17
Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

Κυπριακό: Ο Έρχιουρμαν βάζει τον όρο της πολιτικής ισότητας - Οι συγκλίσεις- H επιστροφή Ολγκίν και το κρίσιμο τεστ πριν από τη Νέα Υόρκη

  •  28.08.2026 - 06:23
Telegraph: Αυτό το πεντάστερο της Λεμεσού προκαλεί ανησυχία και φόβους για κατασκοπεία στο Ακρωτήρι - Δείτε φωτογραφία

Telegraph: Αυτό το πεντάστερο της Λεμεσού προκαλεί ανησυχία και φόβους για κατασκοπεία στο Ακρωτήρι - Δείτε φωτογραφία

  •  28.08.2026 - 10:06
Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

  •  28.08.2026 - 11:17
ΥΠΑΜ: Κλείνει το Πεδίο Βολής στο Τσέρι - Πώς απαντά για το Καλό Χωριό

ΥΠΑΜ: Κλείνει το Πεδίο Βολής στο Τσέρι - Πώς απαντά για το Καλό Χωριό

  •  28.08.2026 - 09:54
Πυρκαγιά τα ξημερώματα σε κλιματιστικό οικίας στο Καϊμακλί – Έγκαιρα αντιληπτή από τους ενοίκους

Πυρκαγιά τα ξημερώματα σε κλιματιστικό οικίας στο Καϊμακλί – Έγκαιρα αντιληπτή από τους ενοίκους

  •  28.08.2026 - 08:32
Ανακρίθηκε εκ νέου για «Κράτος Μαφία» ο Δρουσιώτης - Επιβεβαιώνει η Αστυνομία

Ανακρίθηκε εκ νέου για «Κράτος Μαφία» ο Δρουσιώτης - Επιβεβαιώνει η Αστυνομία

  •  28.08.2026 - 10:14
Μόνιμη εργασία: Ανοιχτές 24 θέσεις στη Λεμεσό - Τι αφορούν και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση

Μόνιμη εργασία: Ανοιχτές 24 θέσεις στη Λεμεσό - Τι αφορούν και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση

  •  28.08.2026 - 09:12
Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση

Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση

  •  28.08.2026 - 11:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα