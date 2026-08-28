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Αγνοείς τα updates στο κινητό; Δες τι ρισκάρεις πραγματικά

 28.08.2026 - 10:38
Αγνοείς τα updates στο κινητό; Δες τι ρισκάρεις πραγματικά

Το να προσπερνάς μια ενημέρωση εφαρμογής δεν είναι λάθος από μόνο του — αλλά όσο περνάει ο καιρός, το κόστος μαζεύεται. Τόσο το Android όσο και το iOS σου δίνουν την επιλογή να διαχειρίζεσαι χειροκίνητα τις αυτόματες ενημερώσεις, οπότε τεχνικά δεν είσαι υποχρεωμένος να ενημερώνεις τίποτα. Στην πράξη όμως, όσο πιο πολύ καθυστερείς, τόσο πιο πολλά πράγματα μένουν εκτεθειμένα ή απλά σταματούν να δουλεύουν.

Γιατί ένα ξεχασμένο update γίνεται πρόβλημα ασφαλείας

Στις ΗΠΑ υπάρχουν σήμερα περίπου 324 εκατομμύρια χρήστες smartphone — δηλαδή αντίστοιχος αριθμός συσκευών που μπορούν να γίνουν στόχος, αν κάποιος αφήσει τις άμυνές του χαμηλά. Η αμερικανική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας CISA συστήνει να εγκαθιστά κανείς κάθε ενημέρωση μόλις ειδοποιηθεί, όχι όποτε βολεύει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εφαρμογές που κρατούν κωδικούς πρόσβασης, μηνύματα, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο υλικό.

Το πρόβλημα δεν σταματάει στις εφαρμογές. Ερευνητές του Google Threat Intelligence Group, αλλά και η αυστραλιανή Australian Computer Society, έχουν επισημάνει ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα ως εύκολο στόχο. Το exploit kit Coruna χτύπησε παλιότερα μοντέλα iPhone, ενώ το malware Rafel RAT έπληξε συσκευές Android που δεν είχαν αναβαθμιστεί εδώ και καιρό. Ακριβώς γι’ αυτό, όταν η Apple προειδοποιεί για κρίσιμη ευπάθεια σε παλιότερες εκδόσεις iOS, η σύσταση είναι πάντα η ίδια: αναβάθμιση χωρίς αναβολή.

Πότε μια εφαρμογή απλά… σταματάει να δουλεύει

Οι εφαρμογές που στηρίζονται σε servers —social media, messaging, streaming, cloud gaming— είναι οι πιο ευάλωτες σε παλιές εκδόσεις. Στέλνουν συχνά μικρές ενημερώσεις που φαίνονται ενοχλητικές, αλλά κρατούν τη λειτουργία τους σταθερή. Αν μια τέτοια εφαρμογή μείνει πίσω για πολύ καιρό, κάποια στιγμή απλά κολλάει: κρασάρει, καθυστερεί, ή αρνείται να ανοίξει μέχρι να κατεβάσεις τη νέα έκδοση. Δεν είναι σπάνιο να δεις το κουμπί «Update» να εμφανίζεται στην εκκίνηση και να μη φεύγει, όσο κι αν το κλείνεις.

Ενδιαφέρον έχει και η πλευρά του hardware. Νέα κάτι πρόσφατο, όπως το iOS 26.5.1 που διόρθωσε πρόβλημα φόρτισης σε iPhone 17, δείχνει ότι δεν αφορούν πάντα «νέα φιχεράκια» — μερικές φορές είναι η μόνη λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, χωρίς να χρειαστεί σέρβις.

Όταν το τηλέφωνο σου δεν προλαβαίνει πια

Υπάρχει και το σενάριο που δεν εξαρτάται από εσένα. Αν μια ενημέρωση ζητά νεότερη έκδοση Android ή iOS απ’ όσο υποστηρίζει η συσκευή σου, οι επιλογές λιγοστεύουν — μένει το άδειασμα χώρου ή η χρήση της web έκδοσης. Κι όταν ούτε αυτό δουλεύει πια, όταν το τηλέφωνο δεν παίρνει καν βασικές ενημερώσεις ασφαλείας, αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι πως ήρθε η ώρα για καινούργια συσκευή.

Πριν φτάσεις εκεί, αξίζει η συνήθεια να ρίχνεις μια ματιά στα update notes κάθε εφαρμογής, μέσα από το Play Store ή το App Store. Αν λένε απλά «διορθώσεις σφαλμάτων», μπορείς να περιμένεις. Αν αναφέρουν security fix ή σημαντική αλλαγή διεπαφής, εκεί δεν αξίζει καθυστέρηση — κάτι που φάνηκε καθαρά και στην πρόσφατη ενημέρωση του Google Play Services, όπου η αλλαγή αφορούσε άμεσα την ασφάλεια των κωδικών.

Η άποψή μας στο Techblog

Το «θα το κάνω αργότερα» στις ενημερώσεις είναι από τις πιο ύπουλες συνήθειες, γιατί δεν έχει άμεσο κόστος — μέχρι να το έχει. Στην καθημερινότητα εδώ, με τόσες τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες να περνάνε πια από κινητό, ένα ξεχασμένο update σε εφαρμογή πληρωμών ή email είναι ρίσκο που δεν χρειάζεται να παίρνεις. Βάλε δέκα λεπτά μία φορά τη βδομάδα για έλεγχο ενημερώσεων και ξέχνα το θέμα.

Πηγή: techblog.gr

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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