Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Η νέα παραγωγική μονάδα βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο που καταστράφηκε και στεγάζεται σε ακίνητο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως Cash & Carry. Το ακίνητο είχε περάσει στην κατοχή της οικογένειας Τζωρτζιώτη και αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τη Βιολάντα ως αποθηκευτικός χώρος.

Το σχέδιο για τη μετατροπή του σε εργοστάσιο είχε ξεκινήσει πριν από τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου, καθώς η Πολεοδομία Τρικάλων είχε χορηγήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 άδεια αλλαγής χρήσης του ακινήτου σε βιομηχανικό χώρο.

Πλέον, η εταιρεία διαθέτει ξανά τρεις παραγωγικές μονάδες σε λειτουργία. Εκτός από το νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, λειτουργούν η μονάδα στη Λάρισα και το εργοστάσιο της Vitafree στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Φαρκαδόνας, τα οποία είχαν επίσης διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για τη διενέργεια ελέγχων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα