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Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

 28.08.2026 - 10:58
Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η νέα παραγωγική μονάδα βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο που καταστράφηκε και στεγάζεται σε ακίνητο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως Cash & Carry. Το ακίνητο είχε περάσει στην κατοχή της οικογένειας Τζωρτζιώτη και αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τη Βιολάντα ως αποθηκευτικός χώρος.

Το σχέδιο για τη μετατροπή του σε εργοστάσιο είχε ξεκινήσει πριν από τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου, καθώς η Πολεοδομία Τρικάλων είχε χορηγήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 άδεια αλλαγής χρήσης του ακινήτου σε βιομηχανικό χώρο.

Πλέον, η εταιρεία διαθέτει ξανά τρεις παραγωγικές μονάδες σε λειτουργία. Εκτός από το νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, λειτουργούν η μονάδα στη Λάρισα και το εργοστάσιο της Vitafree στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Φαρκαδόνας, τα οποία είχαν επίσης διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για τη διενέργεια ελέγχων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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